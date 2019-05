Echenique: "Los poderosos quieren que votéis al PP; si ya os huele fétido, a Cs o al PSOE... son de los suyos"

El arranque de la campaña autonómica ha sacado de su ostracismo a Pablo Echenique, que permanecía callado desde la noche del 28-A. Aquellla en la que su gesto de contrariedad contrastaba con la sonrisa de satisfacción de Pablo Iglesias en el Teatro Goya, sede electoral de Unidas Podemos.

El líder defendía que los votos eran "suficientes" para forzar "un gobierno de izquierdas de verdad". Pero su mano derecha no lo tenía tan claro. De hecho, este domingo ha llamado la atención ante la posibilidad de que "el PSOE se eche en manos de Ciudadanos", en Moncloa o en la Comunidad de Madrid, "como quieren los poderosos".

Junto a él, comparecían en Madrid Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, que reclamó que "vuelvan los votos" que se prestaron al PSOE "por miedo a Vox". Según Belarra, "la candidatura de Isa Serra es imprescindible", porque "es feminista" y porque "lleva años trabajando, con televisiones o no, por los desafavorecidos".

Echenique comenzó su discurso recordando que "el HSBC, el Santander, Moody's Morgan Stanley y la CEOE ya han dicho que quieren un Gobierno del PSOE con Cs". Y para el secretario de Organización de Podemos, está claro por qué: "Están preocupados", dijo.

Universidad pública gratuita

"Les preocupa la gente corriente que se organiza para defender sus derechos", añadió, antes de argumentar que con su partido en el Gobierno -nacional o regional- se podrá "subir el salario mínimo a 1.200 euros", se podrá "acabar con el fraude de la temporalidad" que fabrica "trabajadores pobres"; se podrán "regular los precios del alquiler contra los buitres financieros" o hacer que "la Universidad pública sea gratuita".

Para Echenique, "los poderosos prefieren a Cs con el PSOE o al PSOE solo" porque "quieren a los suyos en las instituciones, esos que se van a seguir saltando la Constitución", frente a Podemos, "el único partido que la defiende", dijo.

Prefieren a Cs o al PSOE en solitario, porque "los que se llaman constitucionalistas seguirán violando cada día la Constitución". Por eso, y citando a Florentino Pérez y Villar Mir, sostuvo que "tampoco quieren a Isa Serra en la Comunidad, por los mismos motivos".

El número tres de Podemos afirma que "ellos quieren que votéis al PP de la corrupción, de Isabel Díaz Ayuso, la que era la puente entre Esperanza Aguirre y la Púnica, la del "favorcito", porque saben que ella les hará favorcitos". Y que "si el PP ya huele a fétido, pues que votéis a su marca blanca, a Ciudadanos, que ya lo ha dejado claro fichando a Garrido". Y si no, basta con apoyar al PSOE, dijo, "porque Gabilondo ya ha admitido que no descarta pactar con los de Rivera".

"La política no es caer bien, sino elegir bando"

Según Echenique, "la política no va de caerle bien a todos, de no dar miedo a los poderosos, sino de elegir si defiendes a los desahuciados o a la banca". Y aunque admitió "los errores de Podemos", sostuvo que al menos su partido "nunca se va a equivocar de bando" y será la voz de "los que no tienen empleo, los autónomos, las Pymes y los excluidos sociales".

En el mitin, celebrado en la explanada Café del Río de la madrileña avenida de Portugal, concluyó su discurso recordando que "esos poderosos se compran medios de comunicación y financian ilegalmente al PP, porque saben que los necesitan en el Gobierno", para sus "favorcitos". Y por eso "crean cloacas que mienten contra nosotros".

Echenique defendió que con Isa Serra gobernando la Comunidad, "las familias del taxi serán defendidas, la Universidad pública será gratuita y no se privatizará la Sanidad y la educación". para el líder de Podemos, "eso lo saben hasta los que no nos votan".

"Hace falta que Madrid deje de ser un paraíso fiscal interior", sostuvo, y para eso "el voto a Unidas Podemos vale doble, para parar al trifachito andaluz y para echar a la derecha del todo, para que el PSOE no se eche en manos de Cs".