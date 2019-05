Por qué es falsa la foto viral de dos pilotos del Ejército del Aire con una bandera independentista

La foto que se ha hecho viral no corresponde al Ejército del Aire.

En los últimos días, una fotografía ha sacudido las redes sociales con su polémica. En ella se ve a dos supuestos miembros de las Fuerzas Armadas -más concretamente, del Ejército del Aire- a bordo de un caza, sosteniendo una estelada, bandera del independentismo catalán. Al menos, ese es el mensaje que circula a través de las redes sociales. La imagen, no obstante, no puede ser real. Al menos, no tiene ninguna vinculación con el Ejército español.

Así lo señalan fuentes militares consultadas por EL ESPAÑOL. Principalmente, porque en el Ejército del Aire no hay cazas como el que aparece en la fotografía. Los detalles, sostienen los expertos, sugieren que se trata de un avión F-15. Y ese modelo, en el Ejército español, no existe.

El Ejército del Aire cuenta con diferentes modelos de aeronaves en su flota. En cuanto a los cazas, existe un problema de renovación acuciante debido a la falta de presupuesto; una situación que afecta principalmente a los F-18 que se han ido incorporando en las últimas décadas.

Pero el F-15 no figura entre las aeronaves del Ejército. Este avión es de fabricación estadounidense y lo operan los militares del país norteamericano. También hay aviones de este modelo en las flotas de Israel, de Japón y de Arabia Saudí.

Pero no en España. Además de los F-18 del Ejército del Aire -el modelo más próximo al F-15 de Estados Unidos-, en las Fuerzas Armadas hay cazas del tipo Eurofighter, de fabricación europea.

¿De dónde surge la imagen?

La fotografía, no obstante, ha tenido picos de viralidad. Comenzó a circular en blogs de corte independentista, al menos, en 2014. Desde entonces se ha reproducido en diferentes espacios y momentos concretos; tuvo su particular auge coincidiendo con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En fechas recientes volvió a circular a través de las redes sociales. En concreto, una cuenta de Twitter vinculada a un usuario bajo el nombre de "Tabarnia", criticaba que los militares españoles cobrasen "un pastón" mientras se dedicaban a airear la estelada.

El tuit, que ya ha sido borrado, tuvo una gran difusión, con miles de interacciones. Entre los mensajes de respuesta no faltaban quienes criticaban a los efectivos del Ejército del Aire; los más, por el contrario, señalaban que no podían haberla hecho militares españoles... y que los pilotos del Ejército del Aire están lejos de cobrar "un pastón".

¿Tiene algún viso de realidad?

Las mismas fuentes militares señalan que sólo hay dos opciones para dar respuesta a esta fotografía viral. La primera, que sea un montaje: que los protagonistas sostuviesen otro mensaje y alguien plasmase la estelada encima de él.

La segunda opción pasa por que un militar estadounidense, israelí o saudí -donde hay una mayor presencia de los F-15- accediese a portar la bandera independentista. Así lo sostiene un usuario de Twitter que se atribuye la profesión de piloto en una entrevista anónima publicada en Vilaweb. Si así fuera, también sería falso que los militares españoles llevasen la bandera.

Sea como fuere, lo que es seguro es que la escena no corresponde a ninguna maniobra del Ejército del Aire español.