Rodríguez y Barreda dejan la política tras discrepar con Sánchez por la figura del relator

La diputada del PSOE, Soraya Rodríguez, ha confirmado que no repetirá en las listas socialistas de cara a las elecciones generales del 28 de abril, algo que considera que "no es una sorpresa para nadie" dadas las discrepancias que ha venido manteniendo en los últimos tiempos con la dirección del partido a raíz del relator del diálogo con los independentistas. Se une de esta manera a la salida del expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda.

Buque insignia del sector crítico del partido en los pasillos del parlamento, Barreda y Rodríguez fueron apartados la semana pasada de los puestos que ocupaban en la Diputación Permanente del Congreso y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, respectivamente, lo que se consideró un "aviso a navegantes".

Barreda, que las pasadas navidades trasladó a la dirección del PSOE castellanomanchego su decisión de no ir en las listas después de cuatro legislaturas como diputado nacional, tiene previsto volver a su puesto de profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Principalmente las desavenencias con Ferraz han llegado a raíz de la cuestión territorial y la crisis en Cataluña, una problemática que Soraya Rodríguez entiende que debería abordarse desde el diálogo, como defiende el Gobierno, pero apuesta por primero cerrar filas entre los partidos constitucionalistas para esbozar un planteamiento común para Cataluña.

"El diálogo político es necesario, pero el primer diálogo se debe dar entre las fuerzas constitucionalistas. No hay solución política viable que no sea incluyendo a todas las fuerzas", ha explicado la todavía diputada por Valladolid.

"Tiene que haber un bloque sobre cómo trabajar y qué ofrecer a Cataluña, no solo a los independentistas", ha añadido, apuntando a que este frente constitucionalista no se puede "resquebrajar". "Desde ahí es donde espero que podamos trabajar en el nuevo ciclo tras las elecciones generales", ha zanjado Rodríguez.

A su juicio, España lleva "demasiado tiempo atrapada" con la crisis catalana. "El tema territorial no puede ser cuestionado en ningún país, la mejor defensa que se puede hacer es defender el orden jurídico", ha recalcado.

"No voy a repetir en las listas y creo que no es una sorpresa para nadie, he mantenido importantes discrepancias con dirección y las he manifestado de forma clara en el único sitio en el que estaba, el Grupo Socialista", ha confirmado la que fuera portavoz socialista en el Congreso durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ya este jueves anunció su decisión en los pasillos del Congreso.