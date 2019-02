Casado reta a Sánchez a debatir "donde quiera y cuando quiera en vez de hablar tanto de sí mismo"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "dar la cara" y debatir "donde quiera y cuando quiera" de cara a las elecciones generales, que se celebran el 28 de abril.

Estoy dispuesto a debatir con Sánchez donde quiera y cuando quiera. En vez de hablar tanto de sí mismo y escribir libros, debe dar la cara, explicar cómo es posible que haya fundido España en 8 meses y lo que está dispuesto a hacer volviendo a pactar con los independentistas. pic.twitter.com/y8v3wFcA19 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 21 de febrero de 2019

"Estoy dispuesto a debatir con Sánchez donde quiera y cuando quiera. En vez de hablar tanto de sí mismo y escribir libros, debe dar la cara, explicar cómo es posible que haya fundido España en 8 meses y lo que está dispuesto a hacer volviendo a pactar con los independentistas", ha dicho este jueves en un acto ante afiliados y simpatizantes en Torrejón de Ardoz (Madrid).

"Hoy Torra tampoco trabaja"

Casado ha recalcado que Sánchez no descarta volver a pactar con los separatistas y ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hoy tampoco trabaja por la huelga general en Cataluña, y le importa "un bledo" que se arruine el futuro de la comunidad. "Él no trabaja hoy, no ha trabajado nunca, el problema es que el Gobierno de España no ha trabajado tampoco en Cataluña, ha cedido a presiones y chantajes".

El líder de los 'populares' ha vuelto a advertir de que los votos que no vayan al PP en las próximas elecciones "no se sabe donde acaban" y puede que vayan a PSOE o a Podemos o a Ciudadanos, recordando que Albert Rivera pacto con los socialistas en 2016. Por ello, ha llamado a los militantes del partido que para las próximas elecciones saquen la "garra popular" para escuchar a la ciudadanía y explicar que el PP es un partido del que estar orgullosos y "no les va a defraudar".