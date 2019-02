Villalobos deja la política con un portazo a Casado: "Alguien tenía que ser la figura de los perdedores"

La exministra de Sanidad Celia Villalobos ha anunciado este miércoles que se retira de la política: "Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo".

"Perdí un congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido. Y soy yo. No me importa", ha afirmado en un mensaje a Pablo Casado. "Yo me quito aquí el escudo del PP y a partir de ahora soy Celia Villalobos", ha añadido.

Al terminar esta legislatura abandonará su escaño en el Congreso, donde es la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, cuyos trabajos han encallado al no llegar a un acuerdo.

Villalobos, también vocal de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha confirmado que ésta será su última legislatura, con lo que cierra una larga trayectoria como parlamentaria.

"Han sido unos años muy felices en esta casa. Creo que he aportado mucho, he luchado mucho, he conseguido muchas cosas, he sido portavoz de las áreas más complicadas de mi partido", ha dicho en Antena 3 la que ha sido la portavoz adjunta del Partido Popular.

En agosto del año pasado, la diputada malagueña fue apartada de la Diputación Permanente del Congreso, de la que formaba parte desde 1989, dentro de los cambios que el PP realizó en este órgano tras la elección del nuevo presidente, Pablo Casado, en julio, después de que Villalobos apoyase la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

🎥VÍDEO| “Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo”, Así ha anunciado Celia Villalobos su retirada de la política ▶https://t.co/897gn9dxri #PactoToledoEnESPera pic.twitter.com/PSIFKw0c4a — Espejo Público (@EspejoPublico) 20 de febrero de 2019

Se ha referido a desencuentros con el PP en "áreas sociales": "He tenido muchas diferencias con mi partido en lo que se refería al aborto, a los matrimonios gays, al divorcio... Pero me he mantenido y los presidentes sucesivos, a lo mejor muchas de las cosas que yo hacía no les gustaba pero me mantenían". "Siempre he defendido lo que he querido aunque a algún presidente no le gustase", ha explicado.

Villalobos ha cargado también contra Podemos como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, que no logró un acuerdo: "Ha sido un esfuerzo enorme para conseguir el consenso, pero al final Podemos, imagino que presionado por las elecciones, ha decidido romper para pedir cosas que son imposibles".