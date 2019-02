Casado exige elecciones a Sánchez: “A usted le da igual lo que diga la calle porque son todos fachas”

Con el telón del debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha protagonizado un cara a cara tenso y bronco sobre Cataluña con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Señora Montero, señor Sánchez: han estado 8 meses mal gobernando España, nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo", ha resumido el líder popular. "El poder judicial actúa, la Constitución se preserva. No alargue más su agonía".

"Como el clásico de Horacio, él [por el presidente del Gobierno] se aplaude mientras el pueblo le silba. A él le da igual lo que diga la calle porque son todos fachas", ha incidido Casado, en referencia a la concentración del pasado domingo en la madrileña plaza de Colón. "El problema, para ustedes, es que su huida ha acabado", ha diagnosticado.

Así, el presidente del PP ha vuelto a reclamar la convocatoria de unas elecciones generales. "El 155 que se aplique en Cataluña les tiene que incluir a ustedes [en referencia al Gobierno], porque ni pueden aplicar una política presupuestaria. Usted puede avanzar un tiempo, por la inercia adquirida. Pero si no reanuda el pedaleo, se acaba cayendo. Han dejado de hacer reformas y ya no tienen tiempo".

Pablo Casado asegura que los PGE están “heridos de muerte”

"El Gobierno quiere clavarle una espada a la Constitución"

"Vaya papelón", ha arrancado Casado. "Vaya papelón le han hecho hacer, señora Montero: vender un pescado que ya empieza a oler mal, abroncando a quien acata la Constitución y haciéndose la ofendida con quienes la atacan", ha continuado. "¿Qué esperaban al negociar con los independentistas, una letra para el himno de España?", se ha preguntado, con sorna. "Qué escándalo, los independentistas son independentistas. Quieren romper España, quieren la autodeterminación".

Pese a que, como ha recordado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se había acordado en la Junta de Portavoces que durante el debate se hablaría de política presupuestaria, el rifirrafe entre PP y PSOE ha continuado sobre el desafío catalán. "El Gobierno del PSOE le ha intentado quitar a la Justicia la espada para intentar clavársela a la Constitución por la espalda".

Para el PP, lo que está pasando "es de extrema gravedad y el Gobierno pretende alargarlo con estos Presupuestos. Son el último tablón del naufragio, la última opción de sujetarse tras chocar con el iceberg. Vienen aquí a decir que tenemos que apoyar unas cuentas injustas, desiguales y que pretenden seguir financiando la ruptura de la legalidad". "Es un tablón más en una política en la que todo lo que hemos recibido los constitucionalistas es el rechazo", ha sintentizado.

"Ya no sé si van a encontrar a Franco"

Casado ha seguido insistiendo: "Ustedes no están aquí para hacer justicia social o redistribuir la riqueza, ustedes generan miseria, paro, déficit. No les gusta ni el diésel, ni la caza la pesca o los toros". Y ha añadido que "a ver si dejan de hablar del Valle de los Caídos. Me hacen preguntas a mí por el aborto o por derechos de las mujeres para volver a hablar de Franco. Quieren exhumarlo por cuarta vez. Ya no sé si lo van a encontrar", ha ironizado el presidente popular.

El Partido Popular ha acusado al Gobierno de "instrumentalizar las instituciones en beneficio de Ferraz, sea el CIS o la Agencia Efe", en referencia al cruce de filtraciones sobre una posible fecha de convocatoria electoral, ha puntualizado Pablo Casado. "El problema es que el señor Sánchez prefiere seguir en la poltrona del Gobierno pese a quien pese y sea quien sea. Es el presidente de la mentira".

"La nación española ha dicho basta", ha afirmado Casado, para sacar pecho: "El PP va a ser la contención al chantaje independentista y la contención a la rendición del Gobierno".

"El milagro económico del PP está en la cárcel"

La ministra Montero no se ha achantado y le ha devuelto una réplica mordaz, dura. Le ha reprochado al líder de la oposición el tono de sus declaraciones más recientes. "Usted vive a lomos de la confrontación. Usted quiere agitar a España".

La titular de Hacienda se ha referido al proceso de refundación ideológica que ha vivido el PP en los últimos tiempos para acusarles de querer "retrotraer a España 40 años atrás". "Si su partido hubiera existido durante la Transición, ni siquiera se habría legalizado el PCE", ha opinado la ministra.

"El milagro económico del PP está en la cárcel. Recortes y corrupción no es lo que quieren los españoles por mucho que ustedes agiten la bandera", le ha echado en cara Montero a Casado. También ha equiparado al líder del PP con la ultraderecha, por su "aire autoritario" y su "lenguaje guerracivilista". "Cuanto más se arrima usted a Vox, más votos les arrima usted a Vox. Es peligroso que la ultraderecha de este país esté blanqueada a manos del PP".

Finalmente, la ministra ha considerado que los populares hacen "un discurso para excluir". "¿Su propuesta es intervenir la autonomía de Cataluña para siempre? ¿Cuál es su propuesta?", se ha cuestionado."Se resumen en una palabra: nada. Porque ni la solución es intervenir la autonomía, pero tampoco la autodeterminación. Es mucho más legítimo llegar a la Moncloa gracias a una moción de censura que a lomos de la crispación y fractura que ustedes han intentado plantear. No puede llamar al presidente Sánchez ilegítimo sin faltar a la Constitución. Ustedes han traicionado a la Constitución".