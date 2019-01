Abascal resucita la Guerra de la Independencia y ataca a Rivera "el afrancesado"

La relación entre Albert Rivera y Santiago Abascal se resquebrajó hace cinco años. Tras las elecciones europeas de 2014, el presidente de Vox envió al de Ciudadanos una propuesta para alcanzar un acuerdo programático, pero nunca obtuvo respuesta. Desde entonces, el líder de los liberales optó por guardar silencio y no mencionar siquiera a la formación ultraconservadora. Hasta que llegó la campaña de las andaluzas.

Los calificativos de Vox contra Manuel Valls y las propuestas de Abascal referidas a la violencia de género han desatado una guerra abierta entre los dirigentes de uno y otro partido. Últimamente, la formación en el extremo derecho del tablero ha tachado a Rivera de "sumiso de Macron", de "afrancesado", como si España atravesara la Guerra de la Independencia del siglo XIX. Y Rivera -cosa que no acostumbra- ha contestado a Abascal directamente, sin ambages: "No esperaba que me lo dijeran en el siglo XXI".

Abascal se afana en dibujarse como un Daoiz o un Velarde que, en pleno centro de Madrid, trata de echar a un Rivera enviado por Napoleón desde Francia para conquistar España.

Susanna Griso, en su última entrevista al líder de Ciudadanos, le mostró uno de esos fragmentos en los que Abascal se mofa de él por su estrecha relación con Emmanuel Macron. A Rivera, enfocado por las cámaras mientras contemplaba la pantalla, le entró la risa: "Me sorprende. Los liberales siempre hemos sido criticados por ser afrancesados, pero no pensaba que me llamaran 'francés' en el siglo XXI por defender Europa".

Justo a continuación, devolvió el golpe a Santiago Abascal: "Nosotros estamos a favor de Europa; ellos, en contra". El presidente liberal sacó pecho por su sintonía con Macron y lamentó "la alianza de Vox con Le Pen". Las elecciones europeas -Vox, a tenor de las encuestas, obtendrá representación- convertirán en relaciones parlamentarias lo que todavía son meras afinidades políticas.

Abascal llegó a pedir a Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona apoyado por Ciudadanos, que se fuera "a Martinica". Y también suele referirse a Rivera como "la veleta naranja".

El presidente de Vox ha centrado sus críticas en las conexiones "afrancesadas" de Rivera porque han sido precisamente Valls y Macron quienes más han instado a los liberales españoles a "derrotar" a los ultraconservadores. Han utilizado expresiones como "cordón sanitario", que han soliviantado a Abascal.