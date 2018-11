Rivera no quiere hablar de Vox: "Es el error que se cometió con Podemos, si polarizas ganan los extremos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reivindica su posición centrada y lamenta el "extremismo" al que están conduciendo determinadas posiciones de los líderes del PP y del Gobierno, Pablo Casado y Pedro Sánchez. En su opinión, uno habla del pasado y el otro "ha quemado todos los puentes" de entendimiento con Cs. Rivera apuesta por un "proyecto para España" y por el futuro, por eso se centra en captar votantes haciendo atractivo el plan de los "moderados": "Si me preguntan por Vox, prefiero no estar todo el día hablando de ellos, es un error que ya se cometió con Podemos".

Respecto del desafío de la extrema derecha, el presidente de Ciudadanos la opone a la "extrema izquierda, de la que tampoco estoy hablando todo el día", apunta. Y es que para el líder naranja "el error es hablar todo el día de ellos", a pesar de que entiende que Vox y Podemos son partidos "populistas con puntos en común, como su antieuropeísmo".

El líder del partido naranja se expresa así en una entrevista concedida al diario El País, en la que se pregunta "qué es lo que va a quedar del PSOE" cuando Pedro Sánchez termine su mandato, ya que "es un partido constitucionalista" pero las políticas del presidente del Gobierno "no defienden ni quieren pertenecer al constitucionalismo".

Y es que en el desafío separatista catalán, Rivera critica las veleidades de Sáchez hacia los separatistas encarcelado y fugados: "Yo me comprometo a no usar el indulto", dice, "somos mayorcitos y cada uno ha de ser responsable de sus actos".

Culpa Rivera de la salida de Sánchez del bloque constitucional a las hipotecas que paga Sánchez por permanecer en el poder. "Yo no quiero ni que se someta a una cuestión de confianza" en caso de que no salgan adelante los Presupuestos. "Yo soy más práctico, quiero que convoque elecciones ya", concluye. A propósito de las cuentas públicas, el presidente de Cs apunta que "éstas son todo lo contrario" de lo que él negoció con Sánchez -en el llamado pacto del abrazo- o luego con Rajoy "durante sus dos años".

"Todos queremos que el Salario Mínimo suba, no a 900 euros, sino a 1.500", explica, "pero si esto supone cerrar las puertas del mercado laboral a muchos trabajadores, entonces tenemos que votar no". Rivera quiere compromisos, como no subirle la cuota a ningún autónomo, y no entiende que se acuse a su partido de no querer negociar los PGE, "si nos lo han dado todo hecho" y, además, "las cuentas son lo opuesto a lo que queremos".