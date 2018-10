El Gobierno rechaza el "ultimátum" de Torra y le ofrece "diálogo" como alternativa al 155

"Este Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo". Son palabras de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que tienen lugar después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referéndum, el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".

Torra "no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta. Se la damos ahora mismo. Autogobierno y no independencia. Convivencia y no independencia", ha dicho Celaá, que pide a la Generalitat "distensión y calma".

"El Gobierno catalán debe garantizar la convivencia y los derechos de todos los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas", ha pedido la ministra, para quien el pasado 1 de octubre de 2017 "se puso en evidencia la fractura de la sociedad catalana". "Hemos de recordar al Gobierno de la Generalitat que una sociedad dividida no es admisible, sino que es una sociedad sin futuro".

Por ello, Celaá pide "a los poderes públicos" que "cierren esas heridas".