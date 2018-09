Sólo un 28% quiere que Sánchez aplique ya un nuevo 155, pero la mayoría no aprueba concesiones

Apenas un 28% de los españoles desea que Pedro Sánchez aplique el artículo 155 en Cataluña. Una cifra que otorga la razón, por lo menos en términos electorales, al Gobierno socialista respecto a la exigencia de PP y Ciudadanos. No obstante, según este sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el referéndum del presidente por el autogobierno es rechazado por una amplía mayoría que no quiere concesiones: un 53,9% -cifra resultante de sumar aquellos que prefieren no ceder con los partidarios del 155-.

Si el resultado de la encuesta se ciñe sólo a Cataluña, esta realidad vira bruscamente. El 55,2% de los catalanes desea un "diálogo con concesiones" respecto al 16% que apuesta por una charla sin ceder y el 21,9% que quiere el 155. El porcentaje de indecisos -14,3%- se reduce casi el doble cuando se mide en terreno de la Generalitat -6,8%-.

Esa tercera vía del "diálogo con concesiones" que se impone en Cataluña es la que parece gustar a Pedro Sánchez, aunque el mencionado referéndum por el autogobierno no ha convencido a los independentistas, que ni siquiera se prestan a negociarlo. Les parece insuficiente, un ofrecimiento minúsculo. Poco tardó Joan Tardà, líder de ERC en el Congreso, en recriminárselo a Moncloa. Se refirió a la propuesta como una "lógica injusta".

Desmigado el dato por partidos, Sánchez no termina de acertar de cara a los suyos. Un 48,9% de sus votantes quiere diálogo con cesiones, pero los partidarios del 155 y quienes apoyan una conversación sin dar nada a cambio suman un 49,4%. Lo que prueba la división interna que todavía corroe al PSOE cuando el debate gira en torno a a Cataluña. Unidos Podemos es la formación más partidaria de las concesiones: 60,1%.

En Ciudadanos y PP triunfa la aplicación del artículo 155. Se produce la siguiente paradoja: la exigencia de Rivera y Casado concuerda con el pensamiento de quienes ya les votan, pero difiere de la mayoría de españoles. Sólo un 27,7% lo quiere frente al 52,7% de Cs y el 47,9% del PP.

Con la vista puesta en Zarzuela, el 55,8% de los españoles cree compatible el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat a pesar de que Torra declarara al rey Felipe VI persona non grata en Cataluña. Un 38%, en cambio, lo tacha de incompatible. Este aspecto parece inquietar todavía menos en las calles catalanas. Allí, un 75,5% desea más bilateralidad independientemente de lo sucedido con el monarca.

El 64,7% de los votantes del PSOE y el 86% de los de Unidos Podemos quieren diálogo y obvian la declaración contra Felipe VI. En Ciudadanos y PP ocurre justo lo contrario. Un 72% rechaza esta senda tras el desplante de Torra a la Casa Real.

Los datos del sondeo realizado por SocioMétrica para este diario. Arturo Briones

Los lazos amarillos son otra de las polémicas analizadas por este sondeo, publicado la misma semana que el Gobierno de Sánchez y Torra anunciaron haber pactado la neutralidad del espacio público. Una premisa que todavía no ha surtido su efecto en las aceras, repletas de enseñas en favor de los "presos políticos catalanes".

Un 70% de los españoles rechaza que se multe a aquellos que retiren lazos amarillos. En contra de lo que pudiera parecer, este porcentaje aumenta al 73% cuando responden sólo los catalanes. Unidos Podemos es el partido que más apoya esta medida -38,1%-, aunque aun así son muchos más en su seno quienes no quieren que se multe -49,1%-. En el PSOE lamenta la persecución un 66,5% y la apoya un 28,2%.

El último asunto que ha tenido cabida en este sondeo es el acercamiento de los políticos catalanes presos a las cárceles controladas por la Generalitat. La mayoría de los españoles ve el traslado con buenos ojos (51,6%). Una mayoría que es abrumadora cuando las respuestas se recogen sólo en Cataluña: 80,7%.

Un 80% de los votantes de Podemos quiere ese acercamiento frente al 54,8% de los del PSOE. A la derecha del centro, sucede justo lo contrario: más de un 70%, tanto en Cs como en el PP, se oponen.

Ficha técnica

Se han realizado 1,200 entrevistas a ciudadanos de 17 años o más, con derecho a voto en la totalidad de la provincias españolas, con una sobrerrepresentación de n=500 en Cataluña. Entre el 22 y el 30 de agosto de 2018. Fuente de datos mixta telefonía fija, móvil y panel online. Los datos de cada ítem son producto de una ponderación por sexo, edad, censo provincial y situación laboral. A las estimaciones de voto se le añade una postponderación basada en el recuerdo de voto. Los escaños son el punto medio de unas horquillas producto de las miles de combinaciones posibles aplicando el márgenes de error en voto a cada partido. El error teórico resultante es < +/- 3% para datos y +/- 2 diputados. El real es +/- 3 puntos por partido. Los teléfonos móviles son fruto de una generación aleatoria, los fijos una selección aleatoria de infobel © y los online de un panel propio. Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra © y SPSS © e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD.