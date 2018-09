El 41% cree que hay "demasiados inmigrantes" en España y solo un 8% que hay "pocos"

Un 41,2% de españoles cree que actualmente hay "demasiados" inmigrantes en nuestro país. El dato se desprende de la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, realizada a 1.000 personas entre el 22 y 30 de agosto, justo después de la crisis migratoria producida por los dos saltos masivos y violentos a la valla de Ceuta este verano.

Un 27,9% de los españoles consultados considera que hay "suficientes" inmigrantes en nuestro país y un 8,6%, que hay "pocos". Un 30,9% prefiere no manifestarse al respecto.

Entre quienes creen que España cuenta con "demasiados" inmigrantes, hay una mayoría de votantes de Ciudadanos (75,5%) seguidos de votantes de Partido Popular (49,4%) y muy cerca de éstos, los votantes del Partido Socialista (45,6%). Quienes votaron a Unidos Podemos son los que se sienten más cómodos con el dato de inmigración. Sólo un 18,3% de ellos creen que hay demasiados inmigrantes mientras un 41,7% considera que son "suficientes" y prácticamente el mismo porcentaje (40%) no sabe o no contesta.

Más de un 40% los devolvería a su país

Preguntados por las medidas que debe tomar el Gobierno de Pedro Sánchez con los inmigrantes que llegan a nuestro país de forma irregular, un 43,5% de los encuestados considera que debería devolverlos a sus países de origen frente a un 31,4% que apuesta por su reparto por las comunidades autónomas y un 25,1% prefiere otras opciones.

Nuevamente, entre quienes apuestan por deportarlos hay una mayoría de votantes de Ciudadanos (76,9%) seguidos de votantes del PP (66,7%), del PSOE (60,7%) y por último, y muy lejos de ellos, de Unidos Podemos (11%).

Efecto llamada

En cuanto al posible "efecto llamada" que puede haber producido la política sobre inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez, un 54,6% de los encuestados considera que sí puede producirse, mientras un 28,5% que cree que no y un 16,9% no sabe o no contesta.

En este caso, los votantes de Ciudadanos y los del Partido Popular (83,1% y 81,2% respectivamente) son los que más ven ese efecto llamada frente al 50,6% de votantes del PSOE y el 24,3% de Unidos Podemos.

Ficha técnica

Se han realizado 1,200 entrevistas a ciudadanos de 17 años o más, con derecho a voto en la totalidad de la provincias españolas, con una sobrerrepresentación de n=500 en Cataluña. Entre el 22 y el 30 de agosto de 2018. Fuente de datos mixta telefonía fija, móvil y panel online. Los datos de cada ítem son producto de una ponderación por sexo, edad, censo provincial y situación laboral. A las estimaciones de voto se le añade una postponderación basada en el recuerdo de voto. Los escaños son el punto medio de unas horquillas producto de las miles de combinaciones posibles aplicando el márgenes de error en voto a cada partido. El error teórico resultante es < +/- 3% para datos y +/- 2 diputados. El real es +/- 3 puntos por partido. Los teléfonos móviles son fruto de una generación aleatoria, los fijos una selección aleatoria de infobel © y los online de un panel propio. Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra © y SPSS © e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD.