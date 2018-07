Puigdemont contesta al Gobierno: "Hoy podría pisar suelo catalán, pero sería una parte del Estado francés"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que aspira a volver a Cataluña pese a la orden de detención que pesa contra él si regresa a España: "No sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español. Si sé que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán".

En la primera rueda de prensa desde que el Tribunal Supremo retiró la euroórden en la que pedía su extradición, ha afirmado que "hoy mismo podría pisar suelo catalán" yendo a la zona del sur de Francia que algunos catalanes denominan como la 'Cataluña norte'.

Tras cumplirse este miércoles cuatro meses desde que fue detenido en Alemania, ha anunciado que regresará el fin de semana a Bélgica para impulsar desde allí el "Consell de la República", una suerte de Govern en el extranjero que tiene como misión internacionalizar la causa independentista.

Comparecencia en Berlín de el expresidente Puigdemont

Preguntado por la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, ha aplaudido que el cambio de Ejecutivo ha supuesto "un cambio de estilo, clima y lenguaje" respecto al Gobierno anterior de Mariano Rajoy.

También se ha referido al dinero que Cataluña habría gastado en el 1-O: "El Gobierno español y el ministro de Economía han declarado que no ha habido ni un solo euro gastado con dinero público. Sin embargo, el juez continua diciendo no una, sino tres cantidades diferentes de lo malversado teóricamente. No se aguanta esta posición"

Puigdemont ha afirmado que Europa no son solo los estados: "¿Tenemos apoyo de algún Estado? Ninguno. Ahora, ¿es Europa solo los estados? No. Tenemos mucho apoyo de muchas personas, preocupadas por una regresión de derechos. Seguro que muchas personas no comparten la imagen de la represión el 1 de octubre. Esto es una buena noticia, saber que tenemos el apoyo de mucha gente".

La actuación de Llarena, "paradójica"

Puigdemont calificó de "paradójico" y "contradictorio" que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya retirado la euroorden contra él y a la vez le impida cobrar como diputado del Parlament.

"Es un poco paradójico o contradictorio que el juez diga que yo estoy suspendido como diputado y que ese mismo juez no quiera perseguirme con una euroorden", señaló el líder soberanista.

"Absurdo" que el Estado reúna con ETA y no con ellos

El expresidente catalán considera "absurdo" que en el pasado el Estado español haya Estado dispuesto a reunirse con terroristas de ETA y ahora tenga reparos en dialogar con el movimiento independentista catalán, al que calificó de "democrático".

"Es algo absurdo que el Estado español haya estado dispuesto a reunirse con terroristas de ETA y ahora tenga reparos en dialogar con nosotros, los representantes de un movimiento independentista democrático" dijo Puigdemont durante una conferencia de prensa en Berlín.

Puigdemont admitió que con el nuevo Gobierno español ha habido una mejora en "el clima y el lenguaje" pero agregó que ya no es el momento de los gestos sino de los hechos y que se debe dialogar sobre lo fundamental, que incluye al proyecto independentista catalán.

"Sería absurdo un diálogo en el que no se hablara de las relaciones entre Cataluña y España", dijo.

Rusia: "fake news"

Puigdemont calificó de "fake news", de noticias falsas, todas las informaciones que apuntaban a un apoyo de Rusia al movimiento independentista, y subrayó que no hay "evidencias" al respecto.

"Se han publicado muchas 'fake news' sobre la vinculación entre Rusia y Cataluña. Pero no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Creo que los 'bots' en internet son los responsables", argumentó.