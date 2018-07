Casado subraya los puntos en común con Aznar para llegar como él a la Moncloa

Pablo Casado ha conseguido algo que hasta este sábado parecía imposible: que José María Aznar volviera a Génova. El expresidente del Gobierno pisó por última vez la sede nacional del PP que presidió durante 14 años el 21 de diciembre de 2015. Fue a un Comité Ejecutivo Nacional a decirle a la cara a Mariano Rajoy que convocara un congreso abierto para elegir sucesor. Un año después renunció a la Presidencia de honor, pero ni se molestó en ir: se dio de baja de ese puesto a través de una carta dirigida a su sucesor.

Aquel fue el principio del fin de la relación entre Aznar y Rajoy. Los dos presidentes rompieron la poca relación que mantenían hasta que se convirtió en inexistente. De hecho, ni siquiera el PP invitó al presidente entre 1990 y 2004 a la convención en la que ha fue elegido Pablo Casado. Mariano Rajoy ni siquiera le recordó en su último discurso como presidente. Solo hubo una única mención que sonó a un dardo envenenado hacia su antecesor. Rajoy prometió ser "leal" al nuevo presidente, fuera quien fuera.

Casado subió a la tribuna para presentarse como el candidato que nunca renegará de su pasado para poder afrontar el futuro. Tiene 37 años, los mismos que Aznar cuando llegó a lo más alto del Partido Popular y los dos han sido diputados por la misma circunscripción, Ávila. El presidente de Faes nunca escondió su simpatía por este joven al que incorporó en su gabinete entre 2009 y 2011. Cuando Casado se impuso a su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, con 450 votos de diferencia, Aznar reconocía a su círculo más cercano que sentía su reflejo en el espejo del diputado de Ávila. "Tiene las mismas ganas de cambio y la misma ambición".

Casado vuele a abrir las puertas de Génova a Aznar

A por los once millones

Aznar se hizo con el control del PP en 1990 y no fue hasta seis años después cuando arrebató el poder al PSOE y conquistó Moncloa, aunque la mayoría absoluta no llegó hasta el año 2000. Pablo Casado tiene ante sí el reto de reconquistar los tres millones de votos que el Partido Popular se ha dejado por el camino. El recién estrenado presidente reconoció en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL que no se conforma con los 8 millones de votantes con los que cuenta ahora, ni mucho menos con los 5 millones que alguna encuesta de este diario le ha dado. "Quiero recuperar y que seamos 11 millones" para dejar sin margen de maniobra a Ciudadanos.

El recién estrenado líder del PP ha querido dejar constancia en las redes sociales de su encuentro con Aznar. "Hoy he recibido al expresidente José María Aznar, con quien trabajé varios años, refundó el PP y consiguió la entrada de nuestro país en el euro. Nuestro partido ha protagonizado la mejor historia de España". Los dos líderes estuvieron juntos durante dos horas en la séptima planta de Génova, la que ocupó hasta el sábado Mariano Rajoy.

Casado y Aznar hablaron largo y tendido con "esperanza de futuro". Hablaron sobre la política internacional y de los desafíos y retos que afronta España. Tras su reunión, el líder del PP recibió también al antecesor de Aznar, Antonio Hernández Mancha, que no conocía personalmente. Tras esta ronda de contactos con los expresidentes, Casado reconoció que "para salir a recuperar nuestro espacio perdido hay que reivindicar nuestra historia como partido. Lo más importante es que hemos sido un partido político útil para los españoles".

La reunión más difícil: con Santamaría

Antes de ir a ver a Felipe VI al Palacio de La Zarzuela este miércoles por la tarde, Casado tiene una reunión pendiente con su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría. El líder del PP tiene pensado el organigrama de su nuevo partido. Sin embargo, quiere hacer realidad la integración del equipo perdedor, que obtuvo el 43% de los votos de los compromisarios, e incluir en la nueva cúpula del PP a personas cercanas a la exvicepresidenta. Pablo Casado desvelará quién ocupa qué lugar en el Partido Popular este jueves en Barcelona.