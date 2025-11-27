Miras, tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo: 'Todo lo que es Sánchez en política, lo hizo asentado en prácticas corruptas'

Las claves nuevo Generado con IA Fernando López Miras afirma que el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García demuestra que las prácticas corruptas eran habituales en el PSOE. El presidente murciano reclama el adelanto de elecciones generales y sostiene que Pedro Sánchez alcanzó sus cargos políticos mediante prácticas corruptas. López Miras destaca que es la primera vez que un diputado entra en prisión con su acta y señala que la legislatura está en vía muerta, comparando la situación actual del PSOE con la del PP en 2018 por el caso Gürtel. Insiste en que Pedro Sánchez debe convocar elecciones generales al considerar que la corrupción ha marcado su trayectoria política y la de su equipo más cercano.

Fernando López Miras ha subrayado que el ingreso en prisión del exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García, este jueves, en la cárcel madrileña de Soto del Real, supone una prueba más de que "las prácticas corruptas" en el Partido Socialista "estaban dentro de su normalidad".

El presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos reclama el anticipo de las elecciones generales, desde que el 'caso Koldo' estalló, cobrándose la dimisión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y más tarde, la cabeza del que fue su sustituto como secretario de organización en el PSOE, Santos Cerdán.

"Si no hubiera sido por las prácticas corruptas que estaban dentro de su normalidad en el día a día, hoy Pedro Sánchez no sería secretario de organización del PSOE ni sería presidente del Gobierno", tal y como ha reflexionado López Miras, este jueves, en el 80 aniversario de Ayala Abogados.

El jefe del Ejecutivo autonómico insiste en la necesidad de llamar a los españoles a las urnas porque Sánchez "ha llegado de forma espuria" a la cúspide del PSOE, como secretario general, y al palacio de la Moncloa, como presidente del Gobierno. "Todo lo que es Pedro Sánchez en política, lo ha hecho asentado a través de prácticas corruptas". "No se puede mantener un minuto más en el Gobierno". "Sánchez tiene que convocar elecciones ya".

López Miras ha apoyado sus afirmaciones en un dato objetivo: "Todo su equipo más cercano ha estado en la cárcel o está en la cárcel. Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sus manos derechas en la cárcel".

Es la primera vez en la historia de la democracia que un diputado ingresa en prisión con su acta de parlamentario y José Luis Ábalos ha entrado a Soto del Real sin renunciar. Tal situación pone en un brete la viabilidad de las iniciativas que el Gobierno presenta en la Cámara Baja, ya que el PSOE tiene contados los votos y este jueves ha visto cómo tumbaban la senda de estabilidad, un trámite crucial para unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

López Miras considera que la legislatura ha entrado en una vía muerta. "Todo lo que ha sido Pedro Sánchez en política y a todo lo que ha llegado, ha sido gracias a la corrupción". "Sánchez tiene que dar la voz a los ciudadanos", tal y como ha insistido el jefe del Ejecutivo regional, en alusión a su petición de que el presidente del Gobierno convoque elecciones generales.

El líder del PP murciano ha recordado que el final del mandato de Mariano Rajoy en la Moncloa se produjo el 31 de mayo de 2018, por una moción de censura, amparada en la sentencia del 'caso Gürtel' que condenaba a los populares por tener una caja 'b' en el partido. Ahora López Miras considera que el PSOE de Pedro Sánchez está en la misma situación.

"No se puede someter ni al país ni a los ciudadanos, a una humillación constante, mucho más cuando él llegó al Gobierno embestido de un halo de lucha contra la corrupción y el que estaba preparándose para ser corrupto era todo su equipo y llevarlo a la presidencia del Gobierno gracias a esas prácticas mafiosas y corruptas".