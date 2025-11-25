El puerto de Cartagena promociona la uva de mesa sin semilla repartiendo raciones entre 3.000 cruceristas

El puerto de Cartagena, este martes, ha albergado el reparto de uva de mesa sin semilla entre los cruceristas.

Es una tradición en el puerto de Cartagena, cada vez que se acerca la Navidad, y un año más se ha llevado a cabo el reparto de 1.500 raciones de uva de mesa en la conocida terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano.

El objetivo de esta iniciativa de la Asociación Apoexpa es promocionar la uva de mesa sin semillas y para ello se despliega un punto de reparto del que se han beneficiado 3.000 cruceristas del Norwegian Viva y el Stard Legend que este martes han desembarcado en el puerto de Cartagena,

Todos ellos han sido agasajados con raciones de uva, de la mano del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Pedro Pablo Hernández, acompañado de la consejera Agricultura, Sara Rubira, y del presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez.

“No hay mejor escenario que el puerto para este tipo de acciones que contribuyen a la competitividad e internalización de la uva de mesa sin semilla, la mejor de España como indican sus cifras que sitúan a la Región de Murcia como la principal productora”, tal y como ha destacado Pedro Pablo Hernández, presidente de la APC.

De hecho, la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa) recuerda que la Región de Murcia "se consolida como principal productora" de uva de mesa sin semilla de Europa, representando más del 90% del cultivo nacional.

“Contamos con la mejor uva de mesa del mercado, sin semillas, con un sabor excepcional y un abanico de variedades que la hacen idónea para cualquier consumidor", según ha recordado la consejera Sara Rubira. "Una uva que debería estar en todas las mesas de nuestro país durante estas fechas señaladas, especialmente en Nochevieja”.

Por su parte, el presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, ha puesto en valor las instalaciones de la ciudad portuaria para desarrollar este tipo de campañas. “Cada acción que realizamos en el puerto es única e irrepetible, tanto en número con un impacto en más de dos mil turistas, como en novedad, porque siempre son personas distintas que llegan a la ciudad”.