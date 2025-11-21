Richard Gere encenderá el Gran Árbol de la Navidad de Murcia, en el año en el que la ciudad celebra su 1200 aniversario

Las claves nuevo Generado con IA Richard Gere será el encargado de encender el Gran Árbol de la Navidad en Murcia el próximo viernes 28 de noviembre, en el año en que la ciudad celebra su 1200 aniversario. La presencia de Gere en Murcia coincide con su asistencia a un acto de la fundación Hogar Sí, que lucha por erradicar el sinhogarismo en España para 2030. Richard Gere y Alejandra Silva protagonizan la campaña de Hogar Sí, mostrando su compromiso personal con la causa tras haber experimentado la vida en la calle. La elección de Gere para el encendido navideño refuerza la tendencia de las ciudades españolas de competir por visibilidad durante las fiestas con invitados internacionales y eventos destacados.

Abel Caballero se vanagloria de que Vigo tiene el árbol navideño más grande del país, por sus 45 metros de altura, pero en Murcia alardean de que Richard Gere, una leyenda en Hollywood, será el encargado de encender el Gran Árbol de la Navidad en la plaza Circular de la capital del Segura -el próximo viernes 28 de noviembre-.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, empezó a proyectar la imagen de la capital del Segura allende sus fronteras en 2023, con motivo de la Navidad, cuando el tenista número uno de la ATP Carlos Alcaraz, natural de El Palmar, se encargó del encendido con un golpe de derecha, a lo largo de un acto que se convirtió en todo un espectáculo porque contó con la actuación de Ruth Lorenzo.

Este 2025, se conmemora el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad y el colofón lo pondrá Richard Gere: el actor que empezó una carrera estelar en Hollywood con su papel en la película Oficial y Caballero, antes de protagonizar junto a Julia Roberts uno de los mayores éxitos de su carrera, la comedia romántica Pretty Woman.

'La 7 Noticias' ha informado de que Richard Gere, con un Globo de Oro, como Mejor Actor por Chicago, y que este año recibió de manos de Antonio Banderas el Premio Goya Internacional 2025, será el encargado de encender el Gran Árbol de la Navidad de Murcia.

Richard Gere será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, con motivo de su visita a tierras murcianas, para asistir la próxima semana a un acto de la fundación Hogar Sí que promueve el derecho al acceso de una vivienda y denuncia que cada 6 días muere una persona en la calle en España -sin haber vivido bajo un techo-.

De hecho, Richard Gere y su actual pareja Alejandra Silva aparecen ya en la página web de Hogar Sí, como imagen de una campaña con el siguiente eslogan: 'Es posible acabar con el sinhogarismo para 2030'.

HogarSi La empresaria Alejandra Silva y el actor Richard Gere en la campaña de Hogar Sí.

La fundación subraya la implicación de ambos para acabar con este grave problema social, primero el actor, desde 2015, y a continuación, la empresaria gallega.



"El compromiso de Alejandra y Richard Gere con la erradicación del sinhogarismo viene de lejos. Richard Gere cuenta que fue en 2015, cuando se puso en la piel de las personas sin hogar, pasando unos días viviendo en las calles de Nueva York, cuando pudo conocer de primera mano lo duro que es vivir en la calle y desde entonces tomó la decisión de usar su proyección internacional para luchar por un futuro en el que nadie viva en la calle".



"Alejandra Gere también ha vivido la experiencia de dormir en la calle, para poder conocer la realidad de las personas en situación de sinhogarismo, además de los múltiples testimonios de personas que han compartido sus vivencias con ella. De la mano de Hogar Sí, conoció una nueva forma de abordar esta grave violación de derechos. Saber que tiene solución y está al alcance de nuestras manos resolverlo, le hizo unirse a Hogar Sí como madrina y comprometerse para conseguir un futuro en el que nadie viva en la calle".

"Los Gere saben que el sinhogarismo tiene solución y está al alcance de nuestra mano. Podemos conseguir que en 2030 no haya nadie viviendo en la calle. El momento es ahora", tal y como expone Hogar Sí en su campaña, para recaudar fondos.

Richard Gere siempre ha demostrado su lado activista, implicándose en la defensa de los derechos humanos y apoyando al pueblo tibetano, aprovechando su proyección internacional como actor. Esta visita a Murcia lo vuelve a poner de manifiesto. Pero no es menos cierto que su presencia en el encendido navideño de la capital del Segura evidencia la creciente competencia que hay entre los ayuntamientos, para vender sus ciudades con el tirón de la Navidad. En Vigo llevan años haciendo campaña con su enorme árbol y ahora en la capital del Segura con un galán de Hollywood.