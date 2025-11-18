El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta cumple su primer año de actividad en Murcia con más de 26.000 pacientes

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha atendido a más de 26.000 pacientes en su primer año de actividad en Murcia, consolidándose como referente de la sanidad privada en la región. Durante este periodo, el hospital realizó casi 2.600 intervenciones quirúrgicas, atendió más de 10.000 urgencias, efectuó más de 24.000 pruebas radiológicas y registró más de 70.000 consultas externas. El centro ha ampliado su oferta con la incorporación de una unidad pediátrica y prevé sumar nuevas especialidades y profesionales para 2026. La Escuela Universitaria de Osteopatía, ubicada en el hospital, ha formado a más de 1.000 alumnos en másteres y cursos, y prepara un programa formativo internacional para los próximos años.

El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha cumplido su primer año de actividad consolidándose como uno de los referentes de la sanidad privada en la Región de Murcia, como así lo demuestran los más de 26.000 pacientes a los que ha prestado atención desde que abrió sus consultas el 11 de noviembre de 2024.

El gerente del hospital, Oscar Martínez, ha destacado la excelente acogida que ha tenido IMED Virgen de la Fuensanta en estos doce meses: “El hospital ha sido muy bien recibido por la ciudadanía. Su ubicación, en una de las zonas de expansión de la ciudad, ofrece una gran comodidad para los pacientes gracias a su fácil acceso, la cercanía a las principales vías de comunicación y la disponibilidad de aparcamiento”.

Durante este primer año de actividad, el equipo médico del centro ha realizado casi 2.600 intervenciones quirúrgicas, ha atendido más de 10.000 urgencias. También ha realizado más de 24.000 pruebas radiológicas, ha registrado más de 70.000 consultas externas y ha gestionado más de 4.000 estancias hospitalarias. Estos datos reflejan la alta demanda de sus servicios, por parte de la población de la capital del Segura y de las localidades de su entorno.

“Nuestro objetivo para 2026 es incorporar nuevas especialidades y nuevos profesionales al proyecto y afianzar el centro como el hospital de referencia de la sanidad privada en Murcia”, según ha avanzado Oscar Martínez, gerente de las instalaciones.

La puesta en marcha de IMED Virgen de la Fuensanta ha estado marcada por su amplia oferta de especialidades médicas y quirúrgicas, con unidades de cardiología, neurocirugía, traumatología, cirugía general y diagnóstico por imagen. Además, acaba de incorporar una unidad pediátrica con especialistas en las áreas de digestivo, neuropediatría, cardiología, neumología y alergología y nefrología pediátrica.

El cardiólogo Rafael Florenciano, explicándole las claves asistenciales de los pacientes de IMED, al consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante la inauguración de las instalaciones hace un año. Badía

El Grupo IMED contaba desde 2020 con un centro de radioterapia oncológica, junto a la Nueva Condomina, de modo que invirtió 30 millones de euros para crear 250 puestos de trabajo y levantar el Hospital Virgen de la Fuensanta en la céntrica avenida Juan Carlos I, con unas instalaciones equipadas con 45 camas; 40 consultas externas donde se cubre la práctica totalidad de las especialidades médicas y quirúrgicas; 8 quirófanos integrados de última generación; una unidad de cuidados intensivos y un servicio de urgencias 24 horas -equipado con boxes-.

También apostó por la atención al paciente apoyada en herramientas digitales, como la app de IMED Hospitales, que permite gestionar citas, realizar el autocheckin y acceder a los informes médicos desde cualquier dispositivo, reduciendo esperas y mejorando la experiencia del usuario.

De forma que estas instalaciones hospitalarias se han adaptado plenamente al circuito sanitario, al apostar por la medicina de última generación en términos tecnológicos, implantando una resonancia magnética de 1,5 teslas, TAC multicorte, mamografía con tomosíntesis, densitometría, ecografía y radiología digital.

Escuela Universitaria de Osteopatía

En este primer año de actividad, también ha destacado la actividad desarrollada por la Escuela Universitaria de Osteopatía de la Universidad de Murcia, con sede en el propio centro, impulsando un intenso programa formativo que ha incluido cinco cursos, varias jornadas de puertas abiertas sobre lesiones deportivas y la Jornada Internacional de Osteopatía (JIO) 2025.

En total, más de 1.000 alumnos han cursado alguno de los másters, cursos o jornadas impartidos por la Escuela Universitaria de Osteopatía. De cara a 2026, se ha anunciado un calendario de actividades que incluye cursos impartidos por figuras internacionales, como Emmanuele Botti, Fermín López, Frank Willard o Caroline Stone.