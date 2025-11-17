El alcalde de San Javier acusa al Gobierno de "negarse" a arreglar las playas afectadas por la dana y Costas dice que "eso es falso"

Estado de la playa de Castillicos en el Mar Menor, tras el paso de la dana 'Alice' por San Javier. Cedida

Las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de San Javier y la Demarcación de Costas en Murcia, pasan por su peor momento. Todo ello, a cuenta del arreglo de las playas afectadas por los daños que causó la última dana 'Alice', los cuales fueron tasados por los técnicos municipales en 3.800.000 euros.

Las localidades de San Javier y Los Alcázares se convirtieron en la zona cero de la dana, al recibir más de 177 litros por metro cuadrado durante la madrugada del viernes 10 de octubre al sábado 11. Las playas fueron golpeadas por 'Alice' y perdieron arena, sufrieron la acumulación de sedimentos y arrastres, algunos accesos peatonales se vieron afectados...

"Lo peor está en las playas de Castillicos y Colón", subraya el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. "Desde la Escuela de Vela Socaire hacía Lo Pagan y del casino de suboficiales de la Academia General del Aire hasta el antiguo Hospital Los Arcos".

De hecho, la Consejería de Medio Ambiente aún mantiene las brigadas de limpieza, con un centenar de efectivos movilizados, de lunes a viernes, y una veintena, los fines de semana, para retirar biomasa en el litoral del Mar Menor donde ya se han extraído más de 1.500 toneladas.

Al margen del zafarrancho de limpieza, también hay que acometer actuaciones en zonas del litoral de Santiago de la Ribera y de La Manga, debido a que el clima de la comunidad murciana mantiene activo el turismo de playa hasta en temporada baja, por la presencia de muchos ingleses. Sin embargo, el alcalde ha denunciado que "Costas del Estado se niega a recuperar las playas devastadas por la dana en San Javier".

Desde la Delegación del Gobierno niegan la denuncia de José Miguel Luengo: "Es rotundamente falso que la Demarcación de Costas se haya negado a recuperar las playas de San Javier. El jefe de la Demarcación de Costas y el propio alcalde, acordaron que la única actuación que cabría realizar por el momento es la recuperación o 'remangado' de arena".

El alcalde de San Javier, en un helicóptero, grabando desde el aire los efectos de la dana 'Alice' en las playas del Mar Menor.

En previsión de que el 'remangado' no resultase una medida eficaz para las zonas de baño, esta fuente de la Delegación del Gobierno asegura que el jefe de la Demarcación de Costas y el alcalde también pactaron lo siguiente: "Ambas partes acordaron agilizar la tramitación de un proyecto, promovido por el Ayuntamiento de San Javier, para el aporte de arena procedente de La Manga a las playas de Santiago de la Ribera, actualmente en evaluación de impacto ambiental".

El regidor ha elevado el nivel del conflicto institucional y ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que "asuma las competencias del Estado en la costa de la Región de Murcia". Todo ello, después de que el popular Luengo haya criticado la “indolencia” de la Demarcación de Costas, por “el desprecio a los vecinos de San Javier”, “negándose abiertamente a asumir sus propias competencias para la recuperación de las playas del municipio".

“Una vez demostrada la inutilidad de Costas del Estado, es el momento para que la Comunidad Autónoma inicie un proceso, para asumir las competencias que el Estado no afronta en las Costas de la Región”, según ha insistido el alcalde.

El tira y afloja no cesa porque la Delegación del Gobierno ha afeado la conducta del Ayuntamiento de San Javier. Lo ha hecho al recordarle que el "remangado de arenas es una tarea de mantenimiento de playa, y por tanto, es de competencia municipal". Incluso ha puesto ejemplos de otras administraciones locales que están haciendo esos trabajos tras el paso de la dana 'Alice', como Los Alcázares (PSOE) o Cartagena (PP).

El alcalde, junto al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, visitando una de las playas afectadas por la dana. Ayto. San Javier

"Le recordamos al alcalde de San Javier que la Comunidad Autónoma tiene las competencias para recuperar y proteger el Mar Menor, competencias de las que hace una completa dejación de funciones". "Precisamente, la falta de gestión y la dejación de funciones del Ejecutivo regional han llevado al Mar Menor a una situación crítica", según critica esta fuente de la Delegación del Gobierno -en nombre de la Demarcación de Costas-.

"Lamentamos, una vez más, que el Gobierno regional, con su consejero de Medio Ambiente a la cabeza, se dediquen a tergiversar y a confrontar, en lugar de cumplir con sus obligaciones". "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, al Gobierno regional y al Ayuntamiento de San Javier, para que dejen de tergiversar y se hagan cargo de sus responsabilidades".

La respuesta del alcalde ha sido recurrir a la vía legal. "El Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra el Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo que se hagan cargo de los costes que el Ayuntamiento tendrá que asumir en unas obras que realmente no son de su competencia”. "Nosotros no podemos permitir que las playas se queden así hasta la Semana Santa”.