Alcantarilla acogerá la segunda carrera 'Benemérita Urban Guardia Civil Murcia', para ayudar a las personas con TEA

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil organiza la segunda carrera 'Benemérita Urban Guardia Civil Murcia' para recaudar fondos a favor de personas con TEA. El evento se realizará el 2 de noviembre en Alcantarilla, con un recorrido de seis kilómetros y un límite de mil participantes. La carrera incluirá una exposición de recursos de la Guardia Civil, charlas sobre salud y deporte, y una feria del corredor. Las asociaciones beneficiadas son Crece con Dabadá y Abamur, que trabajan en la integración de personas con trastorno del espectro autista.

La Guardia Civil se calzará unas buenas zapatillas de running para recaudar fondos con fines solidarios. El próximo domingo 2 de noviembre, tendrá lugar la segunda edición de la 'Benemérita Urban Guardia Civil Murcia', a beneficio de dos asociaciones que trabajan para la inclusión de personas con trastorno del espectro autista (TEA).

La carrera arrancará a las 9 horas y tendrá un recorrido de seis kilómetros que atravesará varias calles del municipio de Alcantarilla. Las inscripciones se pueden realizar en la web dorsal21.com, hasta un máximo de mil participantes, cada uno de los cuales recibirá una prenda conmemorativa de esta prueba.

Esta iniciativa deportiva también permitirá acercar el trabajo diario de la Benemérita a los ciudadanos, y para ello, en las inmediaciones de la meta se llevará a cabo una exposición de algunos de sus recursos técnicos y humanos.

La programación también incluye charlas sobre salud y deporte y una feria del corredor de la mano de Top Sport Club.

Pero lo más importante es inscribirse para ayudar a financiar la extraordinaria labor que organizan las asociaciones: Crece con Dabadá y Abamur, las cuales trabajan para mejorar la calidad de vida y la integración de personas con trastorno del espectro autista.

II Benemérita Urban Equipo Víctimas del Terrorismo Guardia Civil#EquipoVTGC

02/11/2025

Alcantarilla (Murcia) pic.twitter.com/G3XCuJcer4 — Equipo Víctimas del Terrorismo Guardia Civil (@EVTGC) June 29, 2025

El punto de partida del recorrido circular, previsto el domingo 2 de noviembre, a partir de las 9 horas, será el Museo de la Huerta. El preámbulo de esta carrera estará marcado por un minuto de silencio en recuerdo de las 845 víctimas de la banda terrorista ETA y otros guardias civiles fallecidos en acto de servicio.

La 'II Benemérita Urban Guardia Civil Murcia’ está organizada por la Comandancia de la 5ª Zona, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, la Dirección General de Deportes, el Ayuntamiento de Alcantarilla, la Fundación de la Guardia Civil, la Fundación Proyecto Estrella Azul y varias empresas locales.