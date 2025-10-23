El tranvibús de Murcia lidera el nuevo plan de movilidad diseñado por una consultora que trabaja en Nueva York

Las claves nuevo Generado con IA Murcia introduce el tranvibús, un vehículo eléctrico de 18 metros que conecta el centro urbano con El Palmar y el Hospital Virgen de la Arrixaca, como parte de su nuevo plan de movilidad. El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia, diseñado por la consultora Aimsun, busca mejorar la conexión entre barrios y pedanías, y se implementará de 2025 a 2032. El plan incluye medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, con aportaciones de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Se prevé que el tranvibús reduzca tiempos de desplazamiento, con un recorrido de 18 minutos entre la Alameda de Colón y El Palmar, y 26 minutos hasta Ciencias de la Salud.

Murcia sigue la estela en materia de movilidad de otras grandes capitales españolas, como Sevilla, con la puesta en marcha del tranvibús. Este medio de transporte híbrido entre el autobús y el tranvía, como su nombre indica, contará con una primera línea: la T1 conectará el centro urbano de la capital del Segura con la pedanía de El Palmar y prolongará su recorrido hasta la Plaza Circular.

Durante la celebración del Consejo Social de la Ciudad en el Cuartel de Artillería, el alcalde, José Ballesta, ha presentado en sociedad el primer tranvibús: un vehículo eléctrico articulado de 18 metros, con capacidad para 120 usuarios, y que permitirá conectar el centro urbano con la pedanía más poblada del municipio [El Palmar], el Hospital Virgen de la Arrixaca que es el centro de referencia regional y el Campus de Ciencias de la Salud.

De esta forma, el Ayuntamiento capitalino consolida su apuesta por la modernización del transporte público, acostumbrado a recibir críticas de los usuarios por la antigüedad de algunos de sus autobuses, como así lo demuestra uno que ardió en las inmediaciones del campus de la UCAM. Pero todavía hay muchas cosas que hacer en materia de movilidad, ya que la conexión de algunas pedanías con el centro de Murcia o los hospitales obliga a unos tiempos excesivos en los desplazamientos.

Por ese motivo, la Concejalía de Movilidad ha emitido un comunicado donde explica que el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) priorizará una vertebración eficiente de los barrios y pedanías, así como la promoción de un sistema de transporte más accesible y sostenible en el periodo de 2025 a 2032. Todo ello, de la mano de la consultora internacional Aimsun, en colaboración con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena.

La citada consultora se encarga de un plan similar en Nueva York y su responsable técnico, Oliver Capon, ha explicado que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia buscará dar respuesta a las necesidades expresadas en las 6.000 encuestas que ha realizado, entre otras variables que tendrá en cuenta.

Presentación del tranvibús en el Cuartel de Artillería. Ayuntamiento de Murcia

Una de las variables que se tendrán en cuenta son los datos del Grupo de Investigación AirQuality de la Universidad de Murcia: encargado de analizar los efectos de las intervenciones de la movilidad en la calidad del aire y las medidas para reducir la contaminación. También habrá aportaciones del Laboratorio de Movilidad Urbana de la Universidad Politécnica de Cartagena, responsable de realizar el diagnóstico integrado y el planteamiento estratégico.

De momento, los siete tranvibuses que entrarán en funcionamiento prometen rebajar los tiempos de los desplazamientos, ya que unirán la Alameda de Colón con El Palmar en sólo 18 minutos, alcanzando los 26 minutos para realizar la totalidad del recorrido entre Plaza Circular y Ciencias de la Salud.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia se articulará en 3 ejes estratégicos, 9 líneas de actuación y 64 acciones propuestas. También incluirá la creación de una red de vías prioritarias, dotadas de prioridad semafórica e innovaciones tecnológicas que permitirán dotar una mayor fluidez al tráfico y una conexión más rápida entre los distintos núcleos de población.

El primer eje del plan será el referido al urbanismo como el motor de la movilidad, permitiendo ampliar el centro hacia el sur y recuperar la centralidad del río Segura mediante el refuerzo de la ampliación del tranvía, la puesta en marcha del tranvibús o la nueva estación subterránea de autobuses.

El segundo eje apostará por el transporte colectivo para garantizar la cohesión del territorio, y el tercer eje, priorizará la necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras: la construcción de un túnel en la plaza Circular, la creación de nuevos accesos en Ronda Sur, la finalización de las costeras, la ejecución del Arco Norte o la mejora de los accesos desde Ronda Oeste. Mucho trabajo por delante que requerirá de muchos acuerdos entre las Administraciones local, autonómica y estatal.