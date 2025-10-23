Miras critica "la desidia" de Sánchez por tener "olvidadas" obras hidráulicas para combatir los efectos de la dana en Murcia

López Miras, este miércoles por la noche, en la clausura del congreso del PP en Mula.

Las claves nuevo Generado con IA Fernando López Miras critica al Gobierno de Pedro Sánchez por "olvidar" obras hidráulicas esenciales para combatir los efectos de la dana en Murcia. López Miras anuncia una inversión de 1,5 millones de euros en Mula para construir dos nuevos colectores y proteger a los vecinos de lluvias torrenciales. El presidente murciano lamenta el recorte del 50% en el Trasvase Tajo-Segura y advierte de sus consecuencias para la agricultura en la región.

Fernando López Miras ha aprovechado la clausura del congreso local del PP de Mula para criticar la política hídrica que desarrolla el Gobierno central y para anunciar una fuerte inversión en esta localidad con la construcción de dos nuevos colectores con los que combatir los efectos de la dana.

Por partes. El presidente de la Región de Murcia, en su intervención como líder de los populares murcianos, lamentó "la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene olvidadas en un cajón muchas obras hidráulicas que son fundamentales, desde el Gobierno regional actuamos para proteger a la gente cuando más llueve”.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con Lorca donde el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico llevan desde 2012 que se ejecuten las presas de laminación de Béjar, Nogalte y Torrecilla, así como el Canal de la Rambla de Biznaga, para evitar inundaciones en varias pedanías lorquinas que se vieron con el agua al cuello durante el jueves 6 de marzo, cuando la ciudad del sol recibió 67 litros por metro cuadrado y sufrió daños valorados en más de 13 millones de euros.

El popular López Miras también criticó los efectos que las políticas hídricas del Gobierno central y sus efectos en el Trasvase Tajo-Segura. “Pedro Sánchez decide recortar un 50%”, tal y como ha resumido, al tiempo que ha aportado datos sobre las consecuencias que tiene para la Cuenca del Segura el subir el caudal ecológico en la Cuenca del Tajo.

“Un estudio de la Universidad de Murcia señala que el recorte del trasvase supone la extinción del 47% de la superficie agrícola de Mula”, según ha ejemplificado durante la clausura del congreso del PP muleño liderado por Francisco Pastor.

Tales reflexiones hídricas han sido la antesala del anuncio de Fernando López Miras de una inversión de 1,5 millones de euros para ejecutar dos nuevas infraestructuras hídricas en Mula, “para dar tranquilidad a los vecinos ante la llegada de lluvias torrenciales”. Un gran colector de pluviales, capaz de recoger hasta 10 metros cúbicos por segundo, y otro colector de saneamiento, para reforzar la red actual.

“Seguiremos modernizando las infraestructuras hidráulicas”, tal y como se ha comprometido el presidente regional y líder de los populares murcianos, frente a las inversiones del Gobierno central en esta materia.