El puerto de Cartagena, nuevo miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Este organismo está considerado la 'ONU del medio ambiente' y agrupa a más de 1.400 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil de 160 países.
Más información: Miras pide en Bruselas que el aumento del presupuesto en defensa sea una "oportunidad" para el ecosistema innovador
Las claves
nuevo
Generado con IA
El puerto de Cartagena se convierte en el primer puerto del mundo en unirse a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La UICN, conocida como la 'ONU del medio ambiente', agrupa a más de 1.400 organizaciones de 160 países y más de 16.000 expertos.
La incorporación del puerto de Cartagena a la UICN es un reconocimiento a su compromiso ambiental y sostenibilidad durante más de dos décadas.
Con 50 miembros en España, la UICN fomenta la cooperación entre entidades para la conservación de la naturaleza, destacando la importancia del puerto de Cartagena en la protección de la biodiversidad.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha incorporado a un nuevo miembro: el puerto de Cartagena. Esto supone un hito en el panorama portuario español porque la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha emitido un comunicado para anunciar que las instalaciones de la ciudad trimilenaria son las primeras del mundo en formar parte de esta prestigiosa organización internacional, referente global en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), considerada la 'ONU del medio ambiente', agrupa a más de 1.400 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil de 160 países, y cuenta con la participación de más de 16.000 expertos, tal y como explica la APC, para poner en contexto lo que supone pasar a formar parte de la UICN.
"Ser el primer puerto del mundo que entra a formar parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, supone un reconocimiento internacional al compromiso ambiental que el puerto de Cartagena ha demostrado durante más de dos décadas”, según ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, durante la participación en el Foro Conversa, organizado por la Cadena Ser en Cartagena.
De hecho, el comité español de la UICN actúa como plataforma de encuentro y cooperación entre entidades comprometidas con la conservación de la naturaleza, fomentando la coordinación entre administraciones, la investigación y la educación ambiental, así como la igualdad de oportunidades en el acceso y uso sostenible de los recursos naturales.
“Ser parte de la UICN nos sitúa en un espacio de diálogo y acción junto a las instituciones que están marcando el futuro del planeta. Es un paso más en nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”, tal y como ha concluido el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.