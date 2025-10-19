El puerto de Cartagena, nuevo miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Las claves nuevo Generado con IA El puerto de Cartagena se convierte en el primer puerto del mundo en unirse a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La UICN, conocida como la 'ONU del medio ambiente', agrupa a más de 1.400 organizaciones de 160 países y más de 16.000 expertos. La incorporación del puerto de Cartagena a la UICN es un reconocimiento a su compromiso ambiental y sostenibilidad durante más de dos décadas. Con 50 miembros en España, la UICN fomenta la cooperación entre entidades para la conservación de la naturaleza, destacando la importancia del puerto de Cartagena en la protección de la biodiversidad.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha incorporado a un nuevo miembro: el puerto de Cartagena. Esto supone un hito en el panorama portuario español porque la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha emitido un comunicado para anunciar que las instalaciones de la ciudad trimilenaria son las primeras del mundo en formar parte de esta prestigiosa organización internacional, referente global en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), considerada la 'ONU del medio ambiente', agrupa a más de 1.400 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil de 160 países, y cuenta con la participación de más de 16.000 expertos, tal y como explica la APC, para poner en contexto lo que supone pasar a formar parte de la UICN.

"Ser el primer puerto del mundo que entra a formar parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, supone un reconocimiento internacional al compromiso ambiental que el puerto de Cartagena ha demostrado durante más de dos décadas”, según ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, durante la participación en el Foro Conversa, organizado por la Cadena Ser en Cartagena.

La candidatura del Puerto de Cartagena ha sido evaluada y aprobada por el comité mundial de la UICN, tras un proceso que exige demostrar que la organización carece de ánimo de lucro y que su actividad principal contribuye de forma directa a la conservación de la naturaleza. “Este logro refleja una trayectoria sólida y coherente en sostenibilidad, investigación y protección de nuestro entorno natural y marino”, según ha proseguido reflexionando Hernández.

España tiene 50 miembros en la UICN, entre ellos ministerios, comunidades autónomas, universidades y ONG, pero ningún puerto había formado parte hasta ahora de esta organización. La incorporación de las instalaciones cartageneras refuerzan el papel del sistema portuario español, como agente activo en la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.