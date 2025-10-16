Miras pide en Bruselas que el aumento del presupuesto en defensa sea una "oportunidad" para el ecosistema innovador

López Miras, este miércoles, durante su intervención en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, con motivo del debate sobre defensa de la UE. CARM

El presidente de la Región de Murcia ha aprovechado su viaje a Bruselas para seguir promocionando Caetra en el seno de la Unión Europea: un programa pionero del Ejecutivo autonómico, para impulsar tecnologías duales de uso civil y militar que también son válidas para reconstruir territorios afectados por conflictos bélicos o catástrofes naturales.

“Vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a hacer que Caetra, que la Región de Murcia, y específicamente Cartagena, sean uno de los puntales en la industria de defensa vinculada a las regiones europeas”, según ha subrayado López Miras, tras participar en el debate sobre la defensa europea celebrado en el último pleno del Comité Europeo de las Regiones.

“Las regiones tenemos un papel fundamental en esa nueva estrategia de la industria de la defensa europea". En esta línea, el presidente murciano ha apostado en su intervención en Bruselas por trasladar "la importancia" que tiene que el aumento de fondos en materia de Defensa que tiene previsto aplicar la Comisión Europea, también llegue a las pymes y al ecosistema innovador.

"La Unión Europea ha tomado buena nota de la incertidumbre del actual contexto geopolítico y por eso ha quintuplicado el presupuesto para Defensa en el próximo marco de financiación plurianual".

A juicio de López Miras, este incremento de fondos debe ser una “oportunidad” para las startups y las empresas tecnológicas con sede en la Región de Murcia, especialmente, para que aquellas que forman parte del programa Caetra.

Cuando Europa habla de defensa, la #RegióndeMurcia tiene voz propia.



Desde el Gobierno @regiondemurcia tenemos una hoja de ruta a través de Caetra, con #Cartagena como polo industrial, para impulsar este sector a través de la colaboración.



Tenemos mucho que aportar. pic.twitter.com/0Z3meRDeku — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 15, 2025

La agenda de trabajo de López Miras en Bruselas también ha incluido una reunión con el presidente del Consejo Regional de Häme, Toni K. Laine, junto a diferentes representantes de la región finlandesa que colabora con Caetra. El Palacio de San Esteban ha emitido un comunicado para subrayar que este encuentro ha permitido "avanzar en las líneas de cooperación" entre ambos territorios en materia de innovación y defensa.

"El proyecto Caetra trasciende las fronteras de la Región de Murcia. Es un proyecto ambicioso que pretende unir a las regiones y trabajar para potenciar la industria de la defensa europea", tal y como ha reflexionado el presidente murciano, en una publicación de su cuenta personal de X. "Cuando Europa habla de defensa, la Región de Murcia tiene voz propia".

López Miras ha intensificado su agenda en Bruselas desde que en mayo de 2024 fue elegido ponente de la primera Estrategia Industrial de Defensa Europea, por el Comité Europeo de las Regiones. Este viaje es una prueba más de ello y en el horizonte habrá más misiones internacionales de trabajo.

