Las "infiltraciones" de la dana 'Alice' a la red, dejan 6 días sin agua potable a 100.000 vecinos del Mar Menor y Cartagena

El presidente regional, Fernando López Miras, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en una playa del Mar Menor afectada por la dana Alice. CARM

El paso de Alice ha dejado sin agua a 100.000 personas en la zona del Mar Menor y el Campo de Cartagena: las dos comarcas más afectadas por el paso de la dana este fin de semana. El agua del grifo no es apta para consumo humano ni para cocinar ni ducharse.

Así lo ha comunicado la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) tras detectar "varios incumplimientos"de criterios técnico-sanitarios de calidad en la red de suministro. "Ante esta situación, y con el objetivo de proteger la salud de la población, se declara el agua como no apta para el consumo humano en dichas zonas hasta nuevo aviso".

De modo que los vecinos de las poblaciones afectadas están recibiendo agua en camiones cisterna. El problema de suministro se debe a que "se han producido importantes infiltraciones de agua de escorrentía en uno de sus canales de abastecimiento ubicados en la zona", tal y como ha explicado la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

De hecho, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha recurrido a redes sociales para alertar de esta situación y ha detallado que en el casco urbano, así como en varias pedanías, se movilizarán camiones cisterna para garantizar el suministro a los vecinos. El regidor ha advertido de que esta incidencia se podría prolongar 6 días.

"El agua no es potable, según nos informan, y no lo va a ser, al menos, hasta dentro de seis días, por lo tanto, no solo no es potable para consumo humano sino que tampoco se puede usar para cocinar ni para higiene personal. Esto es importante que todo el mundo lo tenga claro. También quiero transmitir tranquilidad porque no faltará agua en los supermercados habituales. El suministro está garantizado", tal y como ha recalcado el alcalde de San Javier.

"El Ayuntamiento pondrá zonas de suministro, a través de cubas de agua, en las distintas pedanías para que los vecinos puedan ir a servirse agua en garrafas". En El Mirador, el punto de suministro se habilitará en la zona de las carpas de las fiestas; en San Javier, en la explanada que hay detrás de los juzgados; en los solares del mercado semanal de Santiago de la Ribera, en la pinada de Roda; en la plaza Bohemia de La Manga...

El suministro de agua potable se hará llegar a los domicilios de las personas mayores con movilidad reducida, contactando con el 112. El panorama es similar en el resto de municipios que tampoco pueden tirar del grifo de sus casas y que han optado por movilizar camiones cisterna.

El listado de municipios

Esta situación afecta a las tomas correspondientes a los municipios de Los Alcázares y San Pedro del Pinatar; así como a las tomas de las pedanías murcianas de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses; y a las de varias pedanías y caseríos del municipio de Torre Pacheco, como El Jimenado, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, San Cayetano, Santa Rosalía, Las Cantandas, Las Barrientas, La Almazara y Agrodolores.

Los técnicos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) trabajan a destajo para revertir esta situación a la mayor brevedad posible. "Las acciones que se están llevando a cabo, consisten en la realización de labores de limpieza y mantenimiento en el canal de abastecimiento afectado y en la intensificación de los controles de calidad", según explican desde el citado organismo.

De forma que insisten en consumir agua embotellada durante los próximos 6 días: "Las autoridades sanitarias recomiendan que, mientras dure este episodio, la población no consuma el agua directamente del grifo. Tampoco debe utilizarse para cocinar, para la higiene personal o para preparar alimentos. Para todo lo anterior debe utilizarse agua embotellada".

"Se restringe su uso a actividades de limpieza general, que en ningún caso involucren superficies que vayan a entrar en contacto a posteriori con ningún tipo de alimento.