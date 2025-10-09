La cantante cartagenera Lydia Martín, seleccionada para el certamen San Remo Senior por su balada 'Huellas'

La artista actuará en el certamen, previsto del 23 al 25 de octubre, solo unos meses después de su exitosa gira por Ciudad de México, con su último trabajo: ‘La Noria’.

La cantante Lydia Martín ha sido seleccionada en el concurso San Remo Senior: la cita cultural que cada año recibe a artistas e intérpretes de todo el mundo. Esta convocatoria se realiza de forma paralela al Festival de San Remo del que sale elegido el candidato de Italia a Eurovisión.

Este certamen está dirigido a mayores de 34 años que quieren abrir su música al mundo y alzarse con un premio en las categorías de intérprete o cantautor en el afamado ‘Teatro de la Ópera’. La artista Lydia Martín, nacida en Cartagena, ha sido seleccionada en la segunda categoría para interpretar el tema ‘Huellas’: una balada potente que fue candidata para el Benidorm Fest 2025, producido por el compositor y músico murciano Joserra Soler.

"Para mí es un sueño poder subirme a ese escenario que cada año veo por televisión, porque sigo muy de cerca el Festival de San Remo. Tenía que ser con un tema en español, defendiendo nuestro idioma, porque esta convocatoria está más centrada en temas en inglés e italiano, y voy a dejarme el alma en ese escenario”, tal y como ha destacado Lydia Martín.

El certamen San Remo Senior celebrará su novena edición entre el 23 y el 25 de octubre. La cantante cartagenera contará con el respaldo de una diseñadora afincada en la Región de Murcia: Elena Koshurnikova, para defender su propuesta en el escenario.

La selección de Lydia Martín en San Remo surge meses después de su gira por Ciudad de México, con su último trabajo: ‘La Noria’. A continuación, lanzó ‘Huellas’ como uno de sus temas más íntimos y personales.

La artista adelanta que tras su paso por San Remo Senior, lanzará "nuevos temas" que conectan con esta nueva etapa profesional donde no para de afrontar retos y plantear propuestas musicales como ‘Nada que perder’: un single donde apuesta por el dance, para demostrar su versatilidad sobre los escenarios.