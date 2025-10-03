Miras saca pecho del sector agrícola murciano en Fruit Attraction: las exportaciones ya suman 2.128 millones de euros

La Región de Murcia ha vuelto a demostrar la fortaleza de su sector agroalimentario, como la huerta de Europa, dentro de la feria Fruit Attraction que se acaba de celebrar en Madrid. De hecho, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha dado a conocer el último dato de las exportaciones de frutas y hortalizas: "Han aumentado casi un 9 % en lo que va de año, alcanzando los 2.128 millones de euros".

Todo ello, mientras el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) no deja de investigar para dar una nueva vuelta de tuerca a la oferta del campo murciano con la introducción de nuevas variedades, así como la puesta en marcha de medidas que contribuyan a impulsar una agricultura mejor adaptada al clima, más productiva y sostenible.

"El sector agrícola es sinónimo de excelencia, calidad, tecnificación e innovación. Seguimos avanzando y trabajando de la mano". "El Gobierno de la Región de Murcia va a seguir a su lado", tal y como subrayado López Miras, sobre el apoyo del Palacio de San Esteban a los productores murcianos, durante su asistencia a Fruit Attraction, acompañado de la consejera de Agricultura, Sara Rubira.

El Imida ha aprovechado su presencia en esta feria, una de las más importantes de Europa del sector agrícola, para explicar los avances en monitorización, digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial en el trabajo diario del agricultor, para predecir la toma de decisiones en sus explotaciones. También ha mostrado proyectos y líneas de investigación para impulsar el rendimiento de los cultivos, optimizar el consumo de agua y mejorar el cuidado del medio ambiente.

El presidente murciano conversando con uno de los asistentes a Fruit Attraction. CARM

Un ejemplo de la incorporación de la IA a la agricultura es la instalación de tecnologías geoespaciales que permiten la captura, almacenamiento, transformación, análisis y publicación de datos agroambientales. Todo ello, con el objetivo de lograr una mejor producción de los cultivos, la predicción de enfermedades, la supervisión continua o la mejora de la eficiencia en la gestión del agua y de los nutrientes.

"La fortaleza del sector, el buen hacer, y la sostenibilidad que están implementado en todos los procesos, nuestros agricultores, productores y exportadores, hacen que se esté creciendo a este ritmo", tal y como ha destacado López Miras, en alusión a ese incremento del 9% en las exportaciones hortofrutícolas.

"Tenemos la agricultura y los agricultores más fuertes del mundo, los que mejor hacen las cosas y somos la despensa de Europa". En ese sentido, el presidente murciano ha destacado que los números que arrojan las exportaciones agrícolas han contibuído a que la Región de Murcia sea la comunidad autónoma "líder" en crecimiento del PIB durante 2024.

El Instituto Nacional de Estadística sitúa el crecimiento del PIB murciano en un 4,5%, cuando la media nacional está en el 3,5%. "Murcia fue la región de España que más creció durante 2024, sin duda, en gran parte, eso fue por la fortaleza del sector agroalimentario".