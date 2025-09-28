Miras en la cumbre del PP en Murcia: "Si llega Feijóo, se va la corrupción de Sánchez y la indignidad del Gobierno"

El Teatro Circo de Murcia, en el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, se ha convertido este domingo en el escenario escogido por Alberto Núñez Feijóo para escenificar la rubrica de la esperada Declaración de la Región de Murcia: el plan integral sobre políticas migratorias firmado por los presidentes autonómicos del PP, en un acto con ambiente mitinero que evidencia las ganas que tienen los populares de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales.

Prueba de ello es que 150 militantes no han podido pasar porque el aforo de 1.100 personas estaba completo. Los dos primeros líderes autonómicos en llegar al Teatro Circo han sido la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, con una notable cojera. "Me he roto el gemelo", según ha aclarado Mazón, pidiendo amablemente a un fotógrafo que no le inmortalizara con un cigarrillo electrónico.

“¡Bienvenida España!”, ha clamado exultante el alcalde de Murcia, “casa abierta” a la “vanguardia de libertad y prosperidad”, justo antes de protagonizar una presentación personalizada y con tintes de speaker deportivo para cada uno de los dirigentes autonómicos del PP.

“Fuerza y honor en tu titánica tarea de recuperar la esperanza de España” frente a “una conjura de mediocres”, tal y como le ha pedido el alcalde murciano a Alberto Núñez Feijóo, en la primera arenga mitinera que ha despertado la primera ovación para el presidente del PP nacional.

Tras la presentación, cada uno de los barones autonómicos populares han firmado junto a Núñez Feijóo la 'Declaración de la Región de Murcia', con el anfitrión Fernando López Miras encargándose de hacer una intervención donde ha apelado a votar al presidente nacional del PP en las próximas elecciones generales, por un solo motivo: “La política de Sanchéz se dedica a dividirnos por cualquier cosa”.

López Miras ha puesto "el agua" como ejemplo de las políticas del actual Gobierno central que dividen a las comunidades autónomas. “Haz que el Gobierno de España se enderece”, tal y como ha insistido el presidente murciano, despertando un guiño de Núñez Feijóo. “Enfrente tenemos desgobierno, caos, desastre".

El presidente murciano ha criticado la estrategia del PSOE de designar como candidatos a las próximas elecciones autonómicas a ministros, como Óscar López en Madrid, o Diana Morant en Valencia, o Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia. "La hoja de ruta del Gobierno de España es hacer oposición en las comunidades autónomas”. "Tenemos al Gobierno de España para hacer oposición en las comunidades autónomas”.

Talas palabras han llevado a López Miras a pedir abiertamente ir a las urnas, para ejercer un voto últil a la derecha, no a la ultraderecha de Vox, con el objetivo de acabar con la etapa de Pedro Sánchez (POSE) al frente del Gobierno: “Esto se soluciona votando a Alberto Núñez Feijóo, sin propuestas populistas, sin radicalismos, sin dramatismos”. “Si llega Alberto Núñez Feijóo, se va la corrupción de Sánchez y la indignidad del Gobierno”.

A pesar de que los populares han querido blindar su reunión de trabajo en el Palacete Rural de La Seda en Santa Cruz, la pedanía murciana que alberga un centro de menas que Vox quiere cerrar para convertirlo en un centro de mayores, lo cierto es que desde el viernes han trascendido varias medidas sobre su plan migratorio:

Expulsar del país a los inmigrantes que cometan delitos; limitar su acceso al ingreso mínimo vital para que no genere un efecto llamada a la inmigración irregular; prohibir el burka por razones de seguridad o hacer una discrimación positiva en favor de los ciudadanos de América del Sur frente a los de Marruecos....

López Miras ha defendido ese acuerdo ante “la ausencia de una política migratoria del Gobierno”. De hecho, ha detallado que durante la larga reunión de este sábado, todos los presidentes autonómicos acordaron que los mimbres de ese plan migratorio sean: “Orden, legalidad, seguridad y sumar a nuestra sociedad porque para estar en nuestra sociedad hay que sumar".

Había mucha expectación en la calle por conocer el contenido de la 'Declaración de la Región de Murcia', de forma que desde las diez de la mañana de este domingo ya había militantes en el Teatro Circo de Murcia, custodiado por doce agentes de la Policía Nacional desplegados para velar por la seguridad, junto a miembros de paisano de la Brigada de Información.

Este ambiente previo lo ha achacado López Miras a la “fuerza, alegría e ilusión que tiene el Partido Popular” por su presidente nacional. “Cada vez que pedimos que Feijóo esté aquí en Murcia, lo tenemos”. "Cuando esté gobernando Feijóo no habrá problema en tener una gran cantidad de inversiones para arreglar todo lo que falta por arreglar en la Región de Murcia”.

También ha dedicado alagos a sus compañeros en el resto de comunidades autónomas: “Son buenos gestores, buenos políticos, pero sobre todo buenas personas".

López Miras ha calificado como “un acuerdo importante” el plan del PP para gestionar la inmigración en España. El presidente autonómico y líder de los populares murcianos ha defendido el contenido el contenido de la 'Declaración de la Región de Murcia' porque respalda a un “presidente decente” que solo le preocupa “el interés de España”.