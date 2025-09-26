El aeropuerto de San Javier se convertirá por 732.000 euros en un vivero de empresas de tecnología dual aeroespacial

La consejera de Empresa, Marisa López, acompañada por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en el edificio del aeropuerto que será reformado.

El Gobierno de la Región de Murcia ha licitado las obras para que el antiguo aeropuerto de San Javier albergue un vivero de empresas de tecnologías de satélites. Las empresas interesadas contarán con 20 días naturales para presentar su oferta para hacerse con unas obras presupuestadas en 732.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses.

El plazo empezó a correr desde la publicación de la licitación que tuvo lugar este lunes. El proyecto a desarrollar consiste en ejecutar la adecuación del denominado bloque técnico del antiguo aeropuerto que abarca la zona de dirección y administración, para que se convierta en un hub de empresas de las tecnologías duales aeroespaciales y de aplicaciones satelitales.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha manifestado su satisfacción por la licitación porque "evidencia el compromiso del Gobierno regional con esta infraestructura". El regidor destaca que el futuro vivero “generará nuevas oportunidades posicionando a nuestro municipio a la vanguardia de un sector sin límites, como es el ámbito aeroespacial”.

Luengo ha visitado las instalaciones aeroportuarias con la consejera de Empresa , Empleo y Economía Social, Marisa López, y el coronel director de la AGA, Luis Felipe González. La consejera ha destacado que estas obras "tienen como objetivo crear un espacio para albergar pymes altamente innovadoras y también aulas de formación para la capacitación en el ámbito aeroespacial y de datos satelitales”.

Formación y talleres

El proyecto se centrará en la adecuación de un edificio de casi 730 metros cuadrados, así como la remodelación de la parcela exterior con una superficie total de 4.000 metros, incluidos aparcamientos cubiertos y descubiertos, zonas verdes y otros servicios.

También se habilitará una zona de control de accesos, seis módulos flexibles para empresas, dotados de conectividad; dos aulas polivalentes para formación, celebración de talleres y otros usos variados, así como una sala de reuniones y otras dependencias de gestión interna.

La consejera de Empresa, Marisa López, ha recordado que este cambio que se dará al viejo aeropuerto de San Javier, se enmarca en Caetra: el programa de tecnologías duales civiles y militares que promueve el Gobierno regional en el ámbito de la defensa, la seguridad y la construcción de núcleos tecnológicos regionales.