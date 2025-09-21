El Comité Regional del PSOE en Murcia crea una Secretaría de Migraciones para frenar "el fanatismo" de Vox

Francisco Lucas ha aprovechado su primer Comité Regional del Partido Socialista de la Región de Murcia, en calidad de secretario general, para postular su proyecto político ante la sociedad murciana como el de "la mayoría" de ciudadanos que apuestan "por la centralidad, el diálogo y la convivencia”.

El comité ha aprobado por unanimidad crear la Secretaría de Migraciones, Cooperación y Convivencia; coordinada por Abdelghani Tabet, y cuyo objetivo será fomentar la convivencia y evitar incidentes racistas, como los vividos en Torre Pacheco con las cacerías de marroquíes promovidas por grupos de ultraderecha en esta localidad, como venganza por la agresión que sufrió un pensionista a manos de un inmigrante.

También se ha aprobado la puesta en marcha del Consejo Asesor de Igualdad, presidido por Elena Casado. El secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, ha subrayado que tales medidas buscan "reforzar la defensa de la convivencia y la igualdad de género, amenazadas por los pactos del Partido Popular con Vox".

El líder socialista lamenta que al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, desestimara su ofrecimiento para aprobar las nuevas cuentas autonómicas, decantándose por cerrar un acuerdo con el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo. De hecho, Lucas califica esos presupuestos como los "del odio, racistas, machistas, homófobos" porque "eliminan las políticas LGTBI, niegan la violencia de género y atacan los derechos de niños y niñas vulnerables".

"Este verano, toda España vio en directo las consecuencias de los pactos del Partido Popular y la ultraderecha, que están poniendo en riesgo los pilares de la democracia y la convivencia, y generando una fractura social de graves consecuencias", tal y como ha insistido Lucas, en alusión a los incidentes racistas de Torre Pacheco, una localidad que fue tomada en julio por la Guardia Civil, así como la polémica que desató el PP de Jumilla tras pactar con Vox la prohibición de que los musulmanes celebrasen sus ritos religiosos en instalaciones municipales .

El líder de los socialistas murcianos ha centrado su discurso en su primer comité, como secretario general, en hacer énfasis en las consecuencias que tienen las políticas de Vox para la convivencia de la sociedad murciana: "La ultraderecha ha convertido la Región de Murcia en su laboratorio. No podemos tolerar que el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad”.

"Por ello, el feminismo tiene que ser un pilar del Partido Socialista de la Región de Murcia. Vamos a defender, con valentía, una igualdad real entre mujeres y hombres. No daremos ni un paso atrás”.

El genocidio de Gaza también ha sido uno de los asuntos que se han abordado en este comité con la aprobación de una resolución en defensa del pueblo palestino y por la paz. Lucas ha apelado "a la unidad de toda la izquierda" y "de toda la sociedad progresista" de Murcia, para aprobar su proyecto político que previsiblemente liderará la próxima candidatura a las elecciones autonómicas.

"Hago un llamamiento a la unidad de toda la sociedad progresista para defender la justicia social, la democracia y la convivencia, y abrir una nueva etapa de progreso y esperanza en la Región de Murcia".