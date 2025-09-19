Tellado llama "gran farsante" a Sánchez por usar el genocidio de Gaza para "tapar sus miserias" con el caso Koldo

La Junta Directiva Autonómica del PP de la Región de Murcia ha contado con la asistencia Miguel Tellado y el secretario general del Partido Popular ha aprovechado su presencia por tierras murcianas, para ahondar en sus críticas a Pedro Sánchez, por usar el genocidio de Israel sobre Palestina, como "cortina de humo" del caso Koldo que se ha llevado por delante a dos secretarios generales del PSOE.

“Le da igual Gaza", tal y como ha subrayado Tellado, antes de llamar "gran farsante” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cada vez que sus escándalos lo asfixian, sube el tono contra Israel o sobreactúa para tapar sus miserias”.



El secretario general de los populares visitó tierras murcianas, este jueves por la noche, como antesala a la cumbre de barones autonómicos que el PP celebrará en esta comunidad autónoma, durante el último fin de semana de septiembre, para abordar la estrategia sobre asuntos de interés nacional.

Tellado arropó a Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos, con el objetivo de mantener la tensión en el partido en clave electoral ante el anuncio de los comicios autonómicos en Castilla y León.

“Sánchez se insufla aire a sí mismo con el dolor de otros, instrumentalizando tragedias ajenas para su supervivencia política”, según ha insistido Tellado, en alusión a la estrategia que sigue con la política exterior el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. “Rechazaba hablar de genocidio hasta que Santos Cerdán entró en prisión”.

Miembros del Partido Popular murciano, este jueves por la noche, aplaudiendo a Tellado a su llegada. PP

El número dos del PP a nivel nacional ha aludido a los disturbios que se vivieron durante el final de La Vuelta a España y ha acusado al dirigente socialista de convertir al Gobierno “en un peligro público para la nación”, al ponerse “al mando de la Policía, y al mismo tiempo, de la agitación callejera”.

Tales afirmaciones llevaron a Tellado a pedir el adelanto de las elecciones generales: "El sanchismo está llegando a su fin, pero no se irán, hay que echarlos democráticamente a través de las urnas y esa palanca efectiva es el Partido Popular”.

Durante la Junta Directiva Autonómica del PP de la Región de Murcia también intervino Fernando López Miras, en la misma línea, en clave electoral: "Pedro Sánchez basa su política en hacer oposición desde el Gobierno de España a las Comunidades Autónomas".

El líder de los populares murcianos y presidente de la Región de Murcia apeló a movilizar el voto útil del bloque de la derecha: “El Partido Popular no puede caer en la trampa del extremismo de la pinza PSOE-Vox". "No se arregla España ni destrozando nada ni colgando a nadie”.

Crítica a los bulos

López Miras criticó de forma velada la estrategia del partido de ultraderecha de Santiago Abascal que tira de la polarización de la calle, para subir en las encuestas, moviendo informaciones que son falsas en las redes, como ocurrió con los disturbios racistas que se produjeron en Torre Pacheco, con las cacerías que se convocaron a marroquíes, a raíz de que Vox diera por bueno un vídeo que no tenía nada que ver con la agresión que sufrió un pensionista a manos de un inmigrante.

“Ponerse delante de los micrófonos para hacer declaraciones o subir vídeos en redes sociales, eso agita mucho, pero en el Partido Popular estamos para ser útiles a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida”, tal y como ha reflexionado López Miras.

El presidente del Partido Popular murciano también apostó por un adelanto de las elecciones generales: “En España padecemos un Gobierno que no gobierna, que tan solo se mantiene para garantizar la impunidad del círculo de confianza de Pedro Sánchez y de su familia”. “Todo para tapar una corrupción que no tiene límites”.