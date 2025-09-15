El PP critica a la CHS por cerrar pozos subterráneos de riego: "La política hídrica de Sánchez declara la guerra al Levante"

El PP ha criticado la decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de rechazar las peticiones que ha recibido, para hacer uso del agua de los pozos subterráneos del Campo de Cartagena para el riego de explotaciones agrícolas y ganaderas.

“Estamos ante una decisión política, sectaria y sibilina, sin base técnica ni sentido común, impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que no hablamos de ajustes menores”, tal y como ha criticado el diputado autonómico Jesús Cano, responsable de temas hídricos del Partido Popular en la Asamblea Regional.

Un estudio de la Universidad de Alicante alerta de que solo el cierre de los acuíferos supondrá la pérdida de 28.700 hectáreas de regadío en la Región de Murcia, se destruirán 20.500 empleos y se generará un impacto negativo anual de 680 millones de euros.

El parlamentario del Partido Popular recuerda que a la negativa de la CHS de usar los pozos subterráneos de riego, el sector agro murciano suma "el recorte" previsto a las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura. "El cierre de acuíferos, unido al hachazo al trasvase, será la sentencia de muerte de Sánchez a nuestros agricultores y al desarrollo de la Región de Murcia”.

Los populares calculan que el sector agro murciano dispondrá de 316 hectómetros cúbicos menos de agua: 103 hectómetros cúbicos se perderán por el recorte al Trasvase Tajo-Segura y 213 de los acuíferos. "Se pretenden sustituir con apenas 37 hectómetros cúbicos de desalación, una auténtica burla para quienes producimos los mejores alimentos de toda Europa”.

"La política hídrica de Sánchez declara la guerra al Levante al poner en jaque su empleo y economía, mientras su delegado la aplaude”, según critica Jesús Cano.

Pero lo cierto es que las palabras del diputado popular chocan con la promesa realizada por el nuevo delegado del Gobierno, actual secretario general del PSOE murciano y que apunta a candidato para las próximas elecciones autonómicas, Francisco Lucas, ya que nada más tomar posesión de su cargo se ha comprometido a mantener la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura.

"No se va a cerrar", tal y como afirmó Lucas a Europa Press. "Asumo la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia con inmenso orgullo y un profundo sentido de responsabilidad. Seré un delegado exigente y trabajaré sin descanso para defender la convivencia y los intereses de nuestra tierra".