El delegado del Gobierno insta a la Guardia Civil a impedir una concentración "ilegal" de Vox en un centro de menas de Murcia

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con con el coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil Francisco Pulido (i). EFE / Marcial Guillén

Vox mantiene su estrategia contra la inmigración, a base de tensar el orden público en la Región de Murcia, como ya ocurrió con los mensajes en redes sociales que difundió antes de las cacerías de marroquíes en Torre Pacheco y que le han valido a su líder en tierras murcianas, José Ángel Antelo, estar en la diana de una investigación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación.

En esta ocasión, el partido de ultraderecha ha convocado una concentración frente al Centro de Menores de Santa Cruz, para este miércoles, y la Delegación del Gobierno de Murcia ha tenido que advertir públicamente a Vox de que no ha solicitado ningún permiso por los cauces legales.

De hecho, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha subrayado que es "ilegal" la convocatoria lanzada por el partido de Santiago Abascal en el centro que atiende a menas -menores extranjeros no acompañados- en la pedanía murciana de Santa Cruz.

El socialista Lucas Ayala ha explicado que ha dado a la Guardia Civil "las instrucciones oportunas" para que "impida" la celebración de la concentración de este miércoles, a la que asistirán Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en temas de inmigración, asuntos de interior y seguridad, y José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región de Murcia.

"Desde la Delegación del Gobierno de Murcia actuaremos con firmeza para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los menores", según ha remarcado su titular. "Dicha convocatoria, que se ha difundido por redes sociales, no ha sido solicitada oficialmente por los cauces establecidos, y por lo tanto, es ilegal y podría incurrir en un delito de odio".

Cartel difundido por Vox.

El representante del Ejecutivo central en suelo murciano también ha emitido un comunicado para recordar a Vox que el ejercicio del derecho de reunión, "no ampara una concentración que suponga hostigamiento o señalamiento de colectivos vulnerables o aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas".

Este comunicado ha obtenido respuesta de Samuel Vázquez, protagonista de la concentración ilegal, y que ha enviado un mensaje retando al delegado del Gobierno: "Vente tú mañana con la Guardia Civil a impedir una atención a medios, @Lucassayala, y así ya te entregamos la querella en mano para que acabes en el mismo lugar en el que están el Director General de la Policía y su jefe de división, imputados por prevaricación".

De modo que Vox celebrará un canutazo con los medios de comunicación, para que el partido de Santiago Abascal siga promoviendo el mensaje de "reemigración" que recuerda al modelo de las políticas antimigratorias de Donald Trump, lo que le ha valido al presidente de Estados Unidos que el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, le reproche que sus deportaciones de inmigrantes son “inhumanas” y “moralmente repugnantes”.