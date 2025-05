López Miras comparecerá en la Asamblea para "movilizar" a la sociedad murciana ante "el hachazo de Sánchez al trasvase"

Fernando López Miras ha pedido comparecer en la Asamblea Regional para abordar el nuevo escenario que afronta el Trasvase Tajo-Segura, a raíz de dos resoluciones que han puesto en vilo el futuro de esta infraestructura hídrica. "Debemos unirnos para evitarlo", tal y como ha avanzado el presidente murciano en su cuenta personal de 'X' [antes Twitter].

La primera de esas resoluciones ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a aplicar, de forma inmediata, los caudales ecológicos previstos para 2027. Y la segunda ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados donde no ha salido adelante una ley para garantizar la supervivencia de esta infraestructura.

"Voy a solicitar comparecer en la Asamblea Regional, para abordar la situación del trasvase. Su cierre afectará a todos los sectores productivos de la Región de Murcia", según ha anunciado López Miras en una entrevista con La 7 Noticias. El escenario que afronta el acueducto es el más complicado que se recuerda, ya que el citado Ministerio ha dado a conocer su propuesta de las nuevas reglas de explotación donde se recoge una reducción de las derivaciones del Tajo al Segura, que irán creciendo de manera progresiva hasta alcanzar el 40 % en 2027.

"Yo me voy a dejar el alma, si hace falta, para defender el trasvase y a la Región de Murcia. Estoy haciendo todo lo que está en nuestra mano. He llevado el trasvase al Congreso de los Diputados cuando nadie ha sido capaz de hacerlo en los últimos doce años, he solicitado una reunión con Pedro Sánchez, me voy a reunir con el comisario europeo de agricultura y voy a estar al lado de los agricultores".

Voy a solicitar comparecer en la Asamblea Regional para abordar la situación del trasvase Tajo-Segura.



Su cierre afectará a todos los sectores productivos de la #RegióndeMurcia.



Debemos unirnos para evitarlo. pic.twitter.com/Q8mArbGo8x — Fernando López Miras (@LopezMirasF) May 16, 2025