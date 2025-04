El "épico" spot que 'azuza' a los próximos Caballos del Vino de Caravaca: "Esta fiesta es Patrimonio de la Humanidad"

Después de cerrar su último Año Jubilar, Caravaca de la Cruz ya está contando los días para celebrar sus fiestas en honor a la Vera Cruz entre el 1 y el 5 de mayo: unos festejos que engloban desfiles de moros y cristianos y sus icónicos Caballos del Vino, únicos en todo el país porque la UNESCO los considera Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Para promocionar esta fecha tan importante en la agenda cultural y festiva de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Caravaca ha difundido en redes sociales un spot en el que uno de los caballos que participan en este evento "cuenta en primera persona, con voz en off y tono épico, cómo es la fiesta", según explica a EL ESPAÑOL el alcalde caravaqueño, José Francisco García.

Este audiovisual logra transmitir en menos de un minuto y medio la esencia de los Caballos del Vino. "A mi paso veré vuestra alma", relata un narrador simulando ser el pensamiento de este animal al que un caravaqueño enjaeza con las coloridas alforjas típicas de esta festividad: auténticas obras de arte.

El spot publicitario publicado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para promocionar la fiesta de los Caballos del Vino.

Para estas fiestas toda la ciudad se vuelca en cuerpo y alma: "Las nuestras no son celebraciones inventadas ni importadas, y aquí la gente no se disfraza, sino que se viste", relata el alcalde. Y es que este municipio murciano que supera los 25.000 habitantes y hace frontera con la provincia de Granada cuenta con una amplísima historia de la que hace gala cada año.

El centro urbano está levantado en torno a su castillo del siglo XV, construido por la Encomienda de los Templarios, y en cuyo interior se encuentra la Basílica de la Vera Cruz. El peso histórico y religioso de la urbe llevó a que en 1998 el Papa Juan Pablo II catalogara a Caravaca como una de las ocho ciudades santas, al tener el privilegio de celebrar el Año Jubilar a perpetuidad cada siete años.

Las fiestas en honor a la Vera Cruz se llevan a cabo cada año en los mismos días. El 1 y el 2 de mayo, los protagonistas son los caballos. Pero es el segundo día cuando se celebran los Caballos del Vino, a partir de las 8 horas, en un encuentro que reúne a 54 animales procedentes de las diferentes peñas que participan. Todo ello en un evento que se extiende hasta las 19 horas, cuando una procesión de Moros y Cristianos saca a la patrona de la Basílica de la Vera Cruz para bajarla a la ciudad.

"Este acontecimiento, Patrimonio de la Humanidad, congrega a una multitud atraída por la belleza y espectacularidad de los concursos de Carrera y Enjaezamiento", ensalza el alcalde. "A lo que ya de por sí representa un caballo, se une que van arropados, enjaezados con auténticas obras de arte", como también se refleja en el sport.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García (d), participa en una edición anterior de los Caballos del Vino. Cedida

Por el momento, el audiovisual ha superado las 200.000 visualizaciones en todas las redes sociales. Se trata de una obra conjunta de la productora caravaqueña Producciones Visualix y la agencia creativa gallega 100x100 Comunicación + Creatividad. El CEO de esta última empresa, Alfredo Luengo, asegura que "en Caravaca las fiestas se viven con una pasión que no hemos sentido en ningún otro sitio".

"En esta ciudad el caballo es un dios, casi un elemento sagrado dentro de la fiesta. Grabar con este animal ha sido lo más difícil, porque es como grabar con un bebé, no sabes lo que va a pasar", rememora Luengo. "Es una pena que en el spot no se aprecie lo suficiente su majestuosidad, porque yo no había visto un caballo tan grande en mi vida".

Moros y Cristianos

Por otro lado, dentro de las fiestas en honor a la Vera Cruz de Caravaca hay más celebraciones. El 3 de mayo se lleva a cabo el ritual de la bendición de las aguas, en una procesión acompañada de moros y cristianos. Pero es al día siguiente cuando ambos se lucen en su máximo esplendor en el Gran Desfile: otra de las joyas de la corona de estas fiestas.

Centenares de personas se agolpan en las calles de Caravaca de la Cruz para asistir a las fiestas en honor a la Santísima y Vera Cruz. Cedida

Como cada 4 de mayo, moros y cristianos caracterizados por la belleza de sus atuendos hacen retroceder al pasado a todo aquel que se acerca a la Gran Vía, por donde sus reyes galopan con sus caballos luciendo capas bordadas, mientras reciben los elogios de los presentes. La puesta en escena del Gran Desfile es tan espectacular como la destreza que derrochan las bailarinas, con sus coreografías que llevan meses ensayando.

Las fiestas concluyen el día 5 con la procesión de subida de la patrona hacia la Basílica de la Vera Cruz. "Como en estas fechas hay puente en algunas Comunidades Autónomas, este año esperamos más de 100.000 visitantes solo el día 2 para ver los Caballos del Vino. En total, rondaremos unos 200.000 visitantes en todas las fiestas", subraya el alcalde.