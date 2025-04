López Miras: "En pleno conflicto comercial, el Gobierno prefiere pactar con los independentistas que con el partido mayoritario"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado este miércoles la clausura de la 47 Asamblea General de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) para lanzar una dura crítica al Gobierno de España en plena crisis por los aranceles del Gobierno estadounidense: "En un conflicto comercial mundial no se puede estar pensando en los votos, y no puede ser que ayer por la tarde Junts per Catalunya anuncie que un cuarto de lo que reparta el Gobierno, va para Cataluña".

Así ha rechazado el presidente autonómico el anuncio de la formación fundada por Carles Puigdemont, en el que expresaron que las empresas catalanas reciban el 25% de los 14.100 millones de euros que el Ejecutivo central está movilizando para mitigar el efecto de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos.

"Yo hoy, como presidente de la Región de Murcia, no puedo decir cuántos de los fondos que va a poner en marcha el Gobierno de España para hacer frente a esta crisis arancelaria vienen a la Región", critica el jefe del Ejecutivo autonómico. "Pero hay un señor fugado de la justicia que sí lo sabe, que ha pactado, y que ya ha dicho lo que va para Cataluña".

Esta argumentación también ha servido como respuesta a una petición previa que había lanzado el presidente de Croem, Miguel López Abad, invitando a que PP y PSOE, como principales partidos políticos, negociaran para hacer frente a esta situación: "Lamento decirte, Miguel, que en las condiciones en las que estamos, esto es una utopía", ha respondido López Miras.

Fernando López Miras clausura la 47 Asamblea General de Croem. X de Fernando López Miras

"En mitad de esta batalla comercial mundial, el lunes el principal partido de la Oposición, el partido mayoritario del Congreso -el Partido Popular-, transmite al Gobierno de España una serie de medidas que cree que son importantes para ayudar a los empresarios en esta situación", rememora el presidente autonómico.

"Pero si el principal partido de la Oposición te está ofreciendo acompañarte, apoyarte, ayudarte en la aprobación del decreto le das las espalda, y sale un partido independentista, cuyos intereses nada tienen que ver con los del conjunto de los españoles a anunciar que ya tienen un acuerdo… Es imposible", asegura.

En esta tesitura, López Miras declara que este jueves el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "ha convocado a los consejeros de Empresa de las comunidades, y será para informarles de lo que ya han aprobado en el Consejo de Ministros y lo que han pactado con los independentistas catalanes".

"Ataque" estadounidense

Por otro lado, hablando directamente sobre la crisis internacional producida por los aranceles de Estados Unidos, el dirigente autonómico ha mostrado su preocupación: "La Región de Murcia es la quinta provincia exportadora de España, las exportaciones suponen el 40,2% de su PIB".

En esta línea, ha aprovechado para recordar las medidas que su Ejecutivo está implementando para mitigar los efectos negativos de esta política del Gobierno norteamericano sobre el tejido empresarial, entre las que ha destacado "una línea de ayudas de 7,5 millones de euros que se puede ir ampliando cuando sea necesario".

Pero desde un punto de vista internacional, considera que "lo primero" que se debe hacer "es defender los intereses de los empresarios de España y de la Unión Europea, y ofrecer una respuesta proporcional al ataque de Estados Unidos".

"En segundo lugar, hay que poner en marcha medidas que ayuden a los empresarios a amortiguar el golpe", amplía López Miras. ". Y en tercer lugar, hay que reactivar la vía diplomática. Estados Unidos no es el enemigo, Trump se está se está equivocando con los aranceles cada día".

"Pero España no puede romper el vínculo Atlántico con el mercado estadounidense". Por esta razón, pide "una respuesta coordinada del Gobierno desde la unidad y desde la defensa de los intereses de las empresas, del interés general de las Comunidades Autónomas y del país".