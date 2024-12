Miras, antes de la Conferencia de Presidentes: “Murcia supera en un 223% su capacidad de acoger inmigrantes”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado esta mañana al Palacio de la Magadalena de Santander para asistir a la Conferencia de Presidentes reivindicando una vez más un cambio en el sistema de financiación autonómica: "La Región de Murcia somos los peor financiados de España para pagar toda la sanidad, por ejemplo. Y de la península somos los que más presión migratoria tenemos", expresa ante TVE.

De hecho, la financiación autonómica es algo para lo que todos los presidentes autonómicos, salvo el de la Generalitat, Salvador Illa, aprovecharán en la cita con la finalidad de reiterar a Pedro Sánchez su rotundo rechazo al sistema de financiación privilegiado que ha prometido a Cataluña, mediante una fórmula similar al concierto vasco.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo murciano ha expresado su "disposición a alcanzar acuerdo", aunque se muestra "escéptico porque venimos a una reunión que es muy importante, 33 meses después de la ultima, cuando el reglamento de la Conferencia de Presidentes obliga a hacer al menos dos reuniones al año".

"Se me antoja complicado que hablemos los 17 presidentes, aunque no sé si vendrá el lehendakari, más los dos presidentes de las ciudades autónomas en diez minutos. Además, no hay ningún papel sobre la mesa, ¿cómo vamos a llegar un acuerdo sin un papel antes? Esto no está preparado".

López Miras también ha aprovechado para poner sobre la mesa la "presión migratoria" de la Región de Murcia: "En el último año han aumentado un 55% los menores extranjeros no acompañados. Hemos tenido que habilitar 32 hogares para poder acoger a más de 500 menores no acompañados, 200 de ellos de Canarias".

"No puede ser que la Región de Murcia esté sobrepasada en un 223% en su capacidad para acoger inmigrantes y el resto de territorios no", amplía el presidente. Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de cara a una futura 'Ley del Suelo', también se muestra "optimista".

"Creo que podemos llegar a un principio de acuerdo para hacer una reforma legislativa consensuada por todos. El problema es que hace dos años el Gobierno central presentó una ley de vivienda que anunció Bildu sin hablar con ninguna Comunidad Autónoma".

También cree posible llegar a un acuerdo en Sanidad sobre la convocatoria de los MIR: "Es cierto que esto es un problema estructural de toda España y es necesario ampliar la convocatoria. También es necesario ampliar la convocatoria de médicos de familia, esto puede hacerlo el gobierno. La población crece a un ritmo en el que no es capaz de asumir la contratación de facultativos porque no hay médicos".