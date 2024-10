La Audiencia de Murcia suspende la pena de cárcel de cuatro de los empresarios que pagaron por sexo con menores

La Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la pena de prisión acordada para cuatro de los trece condenados en una red de prostitución de menores en la primera de las dos vistas convocadas esta semana para revisar el acuerdo de conformidad alcanzado hace casi un mes.

Se trata de un empresario condenado a cinco penas de cinco meses de prisión cada una por otros tantos delitos, que eludirá la cárcel a condición de no volver a delinquir en el plazo de cuatro años, no acercarse a menos de 500 metros de las víctimas, y seguir un programa de reeducación. El fiscal ya ha adelantado que recurrirá la decisión.

La Sala considera que el condenado tiene derecho a ese beneficio al ser delincuente primario, haber pagado la multa que le fue impuesta y no superar los dos años el triple de la pena por cada delito.

Frente a esa argumentación, el fiscal ha sostenido que debía tenerse en cuenta el total de las penas, que suman dos años y un mes.

Por otro lado, con el respaldo del ministerio público, la Audiencia ha acordado la suspensión de la pena de prisión de otros tres condenados que aceptaron penas menores por un delito en dos de los casos, y por dos en otro.

Para este lunes estaban citados otros dos condenados, uno de los cuales no ha comparecido por razones de trabajo y será citado para el próximo lunes, mientras que el otro no ha dado razones de su ausencia.

La Audiencia ha citado mañana a otros seis condenados.

El pasado 11 de septiembre, los trece procesados (siete de ellos empresarios) que crearon una red de prostitución de menores) alcanzaron en la Audiencia Provincial un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que eludía las penas de cárcel, reconocía los delitos e imponía multas de entre 540 y 4.320 euros, e indemnizaciones a las víctimas de entre 500 y 2.000 euros.

Desde que se conoció la sentencia de conformidad han sido varias las organizaciones que han pedido el ingreso en prisión de los condenados, la última de esas manifestaciones anoche a las puertas de la Audiencia, que se ha repetido este lunes.