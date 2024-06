López Miras retira los medios digitales en los colegios para enseñar lectura, escritura y 'mates'

El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha comenzado este martes su intervención en el Debate del Estado de la Región de Murcia, reprochando a la bancada socialista que ellos van a disponer de una oportunidad de confrontar ideas sobre el devenir de la Comunidad Autónoma, nueve meses después de su investidura en el Palacio de San Esteban, a pesar de que a nivel nacional la oposición solo ha podido hacer eso "una vez" con Pedro Sánchez "en sus seis años" al frente del Gobierno central.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha arrancado su discurso en la Asamblea Regional en clave nacional. En primer lugar, López Miras ha resumido la legislatura como la primera en la que no gobierna en España el partido que ganó las elecciones generales, después de que el PSOE sacara adelante con los partidos independentistas catalanes "una serie de pactos que traspasaron todas las líneas rojas de nuestra historia", y que el presidente murciano ha resumido con una idea a modo de titular periodístico: "Amnistía sí, Presupuestos Generales del Estado no".

En segundo lugar, López Miras ha confirmando que los servicios jurídicos del Gobierno de la Región de Murcia siguen trabajando para llevar la ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional porque considera que esa norma es un "intento de retorcer nuestro marco de convivencia". Una vez que ha repasado el convulso panorama político nacional, el presidente murciano ha realizado los dos primeros anuncios de calado y que afectarán directamente a todos los centros educativos.

De un lado, no se emplearán medios digitales para los alumnos de hasta quinto de Primaria en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas. Esta medida será solo una recomendación en el próximo curso 2024-2025, pero su aplicación será obligatoria a partir del curso 2025-2026. "Es una medida pionera en España que ya se está empezando a aplicar en países como Suecia", tal y como ha defendido el presidente murciano.

"No se trata de prohibir por prohibir ni de convertirnos en tecnófobos, sino de usar las nuevas tecnologías en aquellos aspectos que aporten valor añadido el proceso de aprendizaje. Y para ello, es necesario orientar y educar en un uso responsable de la tecnología", tal y como ha reflexionado. "Somos conscientes de que el uso incontrolado de dispositivos electrónicos por parte de los niños puede afectar en los procesos de aprendizaje. Por eso, vamos a dar un paso más y vamos a acometer una auténtica revolución de la enseñanza digital en las aulas de la Región".

López Miras, durante su intervención en el Parlamento autonómico este martes.

López Miras ha incidido en que esta medida se aplicará en dos fases: "Así que ya les anuncio que, como recomendación a partir del próximo curso 2024-2025, y de forma obligatoria el año siguiente, no se emplearán medios digitales para que los alumnos de los primeros cursos de Primaria aprendan a leer, a escribir y a calcular porque la evidencia científica demuestra que estos procesos se aprenden mejor cuando no se hacen en pantallas. La tecnología no será un mero sustituto del libro de texto, sino que será utilizada solo en aquellas áreas en las que aporte valor añadido al aprendizaje".

Por otro lado, López Miras ha anunciado la "implantación" en los institutos de manera "pionera" de una asignatura optativa que versará sobre la Constitución Española y Unión Europea.

El presidente murciano ha asegurado que esta asignatura "nace con clara vocación de concordia" y "a tenor de lo que estamos viendo últimamente en España, es más que necesaria. Tendrá dos horas semanales de docencia en las que contribuir a que los más jóvenes tengan todo el conocimiento necesario para poder decidir en libertad y dispongan de una mayor cultura democrática. Vamos a poner énfasis en el mayor y mejor conocimiento de nuestra Carta Magna como sustento de nuestra democracia".