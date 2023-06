López Miras a Vox, para que se abstenga en su investidura: "Que nadie frene un gobierno del PP"

Fernando López Miras ha logrado la "mayoría necesaria" que tanto pidió durante los 100 actos de campaña que protagonizó personalmente a lo largo y ancho de la Región de Murcia. Los 21 diputados del Partido Popular, 5 más que en los comicios de 2019, y a solo 2 de la mayoría absoluta en la Asamblea Regional, son el mayor argumento de los populares para exigir a Vox que se abstenga en la investidura de López Miras.

De hecho, Fernando López Miras ya se lo ha pedido públicamente al partido de Santiago Abascal: el PP quiere gobernar en solitario, no piensa en repetir pactos como el de Ciudadanos en 2019 que se saldó con la famosa moción de censura con el PSOE. El presidente de los populares murcianos quiere que su Consejo de Gobierno sea monocolor y ha reclamado a Vox que se abstenga durante su investidura.

"El resultado de las urnas ha sido lo suficientemente claro como para que nadie frene o retrase un gobierno, solo del Partido Popular, no estamos para estrategias, ni para cálculos electorales que bloqueen el gobierno que ha pedido la mayoría de los ciudadanos en las urnas", tal y como Fernando López Miras ha advertido a Vox, en su comparecencia tras la Junta Directiva Regional del PP, donde han analizado los resultados obtenidos en las elecciones del 28 de mayo.

"La Región de Murcia no está para perder el tiempo", según ha insistido. La Asamblea Regional se constituye el 14 de junio y la intención de López Miras es que su investidura se produzca en las siguientes semanas, para no coincidir con la campaña para las elecciones generales. "Antes del 23 de julio, antes de impulsar desde la Región de Murcia esa victoria de Feijóo a nivel nacional, tenemos otra tarea más inmediata, la de formar cuanto antes, un gobierno fuerte y estable para Murcia".

Los resultados de este 28-M han sido lo suficientemente contundentes como para que nadie intente frenar un gobierno fuerte, estable y en solitario del @PPRMurcia.



La #RegióndeMurcia no está para perder el tiempo. pic.twitter.com/2NHDRSI5i2 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) May 31, 2023

La estrategia de López Miras va en sintonía con la hoja de ruta marcada por Génova y Alberto Núñez Feijóo: nada de pactos con Vox, solo debe gobernar la lista más votada para mantener la unidad de bloques. Los populares murcianos han sido el partido más votado en 41 de los 45 municipios de la Región de Murcia.

"A nivel municipal, hemos ganado en 29 municipios: en 14 por mayoría absoluta y en 11 hemos conseguido más concejales que el resto de los partidos", según ha resaltado López Miras, para meter presión a Santiago Abascal, de cara a su sesión de investidura en la Asamblea Regional que todavía no tiene fecha. "En esta campaña electoral, el Partido Popular de Murcia ha demostrado su enorme capacidad de movilización: es la fuerza política con más músculo e implantación territorial".

En caso de que los 9 diputados de Vox no se abstengan, la otra opción pasa por el PSOE que cuenta con 13 escaños en el Parlamento autonómico, pero una fuente de los socialistas murcianos ya avanza que no se abstendrán para dejar vía libre al popular López Miras: "A no ser que vengan directrices desde Madrid, nosotros vamos a votar en contra".

López Miras, este martes por la noche, interviniendo en la Junta Directiva Regional del PP.

Una vez que se constituya la Asamblea, el próximo 14 de junio, el reglamento no establece ningún plazo para fijar la sesión de investidura del presidente de la Región de Murcia. En caso de que la primera votación resulte fallida, a causa de que Vox no se abstenga, se iniciará una cuenta atrás de dos meses, en los que pueden convocarse tantas votaciones como sean necesarias para investir a López Miras.

Pasados esos 60 días, se convocarían elecciones autonómicas. Tal escenario no inquieta al PSOE: "Los que deben tomar esa decisión son la derecha y la ultraderecha. Los ciudadanos nos han situado en la oposición, así que son ellos los que deben hablar y si hay que ir a nuevas elecciones, pues iremos".

