Alegría presenta a Vélez como candidato del PSOE en Murcia: "Dejemos atrás el Gobierno de tránsfugas"

El compañero Pepe -como le gusta que le llamen- ha presentado este sábado su candidatura, como cabeza de lista del PSOE, para las próximas elecciones autonómicas de mayo. Lo ha hecho en un acto inusual porque no se ha celebrado en Murcia, sino en su pueblo: Calasparra. El delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, inicia la carrera electoral en la localidad conocida por el arroz bomba y donde empezó su carrera política, primero como concejal, y después como alcalde, logrando sendas victorias en 2015 y 2019.

El acto ha comenzado con retraso porque el AVE en el que viajaba la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha llegado con retraso a la capital del Segura y desde allí se ha trasladado por carretera hasta Calasparra. El retraso del convoy donde viajaba Alegría, y por el que podrá solicitar que le reembolsen su billete, se ha producido en el peor día, ya que desde que se estrenó la línea de Alta Velocidad para conectar Murcia con Madrid, se han sucedido las críticas entre los usuarios, por la falta de frecuencias directas y un excesivo tiempo de viaje por un trayecto repleto de paradas.

"Aquí huele a algo más que arroz, aquí huele al cambio que necesita la Región de Murcia después de 28 años de Gobiernos de la derecha, vamos a dejar atrás a este Gobierno de tránsfugas, al Gobierno de los pines parentales, para cambiarlo por un Gobierno que se interese por los murcianos", tal y como ha subrayado la ministra Pilar Alegría, al inicio de su intervención, bajo un sol de Justicia y temperaturas veraniegas que no han impedido que más de un millar de personas recibiesen al candidato José Vélez, al grito de "¡presidente!", entre los acordes de un clásico de de AC/DC: Thunderstruck.

La ministra Alegría y el candidato Vélez, este sábado, recibiendo el cariño de cientos de militantes del PSOE. Badía

"Hay que darle a esta tierra un presidente honesto y comprometido con la gente de la Región de Murcia", según ha insistido Alegría, antes de comenzar a centrar sus mensajes contra el PP para movilizar al electorado de izquierdas, de cara a las elecciones autonómicas y generales.

"Nuestro Gobierno siempre ha tenido una única dirección a la hora de tomar decisiones: defender a los ciudadanos, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular en la última crisis económica de este país en la que salvaron a la banca", tal y como ha reflexionado la ministra, recibiendo el primer aplauso de los asistentes. "Frente a eso, este Gobierno le ha puesto un impuesto a la banca porque en los momentos de incertidumbre los bancos y las empresas tienen que arrimar el hombro".

"No estamos en una legislatura sencilla, pero desde el primer momento hemos cogido el toro por los cuernos para dar respuestas a la gente. Y frente a esas soluciones, desde el PP siempre hemos encontrado lo mismo: un no a todo, palos en la rueda, recursos al Tribunal Constitucional y una ausencia de proyecto político", según ha proseguido la ministra: "¿Esta era la moderación y la nueva política que traía el señor Feijóo?".

Dirigentes del PSOE a nivel regional y de la agrupación de Alcantarilla, este sábado, antes del inicio del mitin.

Alegría también ha incidido en algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo de coalición en esta legislatura: una subida de las pensiones del 8%, una partida de becas para estudiantes de 2.520 millones de euros, la reforma laboral que ha reducido en treinta puntos la precariedad en el empleo... "No hay un derecho que no hayamos alcanzado como sociedad que no lleve el sello del PSOE: la ley de igualdad, la del matrimonio igualitario, la del divorcio o la de interrupción del embarazo, de la que celebramos que se haya sumado el Partido Popular veinte años después".

Todo ello, ha llevado a la ministra de Educación a lanzar un dardo político en clave autonómica, al recordar que el expresidente regional y antiguo líder de los populares murcianos, Pedro Antonio Sánchez, ha sido condenado esta semana a tres años de cárcel por corrupción, en las obras de construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras: localidad en la Sánchez fue alcalde de 2003 a 2013: "¿Dónde están las respuestas del señor Feijóo en esta semana en la que hemos conocido la condena al expresidente de Murcia por prevaricación?"

[Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) por el 'caso Auditorio']

Alegría ha cerrado su intervención una última arenga mitinera, buscando movilizar el voto útil de la izquierda en las próximas citas con las urnas: las autonómicas de mayo y las generales. "Cuando la situación ha estado complicada, el PSOE siempre ha estado al lado de la gente de a pie. Sigamos caminando estos 78 días que tenemos por delante, vayamos con una sonrisa, con la cabeza bien alta, porque algunos se aferran al miedo, al pesimismo y a la desilusión, pero si hay algo movilizador es la esperanza que representa el Partido Socialista Obrero Español".

"La Región de Murcia necesita aire puro, necesita un compañero honesto, necesita un Gobierno de progreso para que el próximo 28 de mayo tengamos esta comunidad autónoma teñida de rojo. Hagámoslo posible: el cambio es posible y la esperanza con Pepe Vélez llegará el próximo 28 de mayo".

