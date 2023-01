Fernando López Miras promete un Pacto Nacional del Agua si el PP de Feijóo llega a la Moncloa

Fernando López Miras ha hecho bandera del Trasvase Tajo-Segura en el acto de presentación de los candidatos autonómicos del PP, celebrado este sábado, en la convención del Partido Popular en Zaragoza. El presidente de los populares murcianos y cabeza de lista en las elecciones de mayo ha subrayado que si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, se acabarán los conflictos hídricos entre territorios, como el que se vive a cuenta del nuevo Plan del Tajo y de sus efectos en Murcia, Alicante y Almería.

"Que nadie dude de que con un Gobierno del Partido Popular, serio y solvente, vamos a lograr un Pacto Nacional del Agua", tal y como ha subrayado el presidente de la Región de Murcia, que se ha encargado de moderar una mesa en la que han participado los candidatos del PP a las presidencias de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; de Baleares, Marga Prohens, y de Navarra, Javier García.

En una semana marcada por la movilización que han protagonizado en Madrid unos 7.000 regantes murcianos, alicantinos y almerienses, en defensa del Trasvase Tajo-Segura, las palabras de López Miras demuestran que las espadas siguen en alto en el PP murciano. Y todo ello, debido a que el Consejo de Ministros todavía no se ha pronunciado sobre el nuevo Plan del Tajo que contempla una subida de los caudales ecológicos, de 6 metros cúbicos por segundo, a 8,68 metros, a partir de 2027, que se traducirá en un recorte al acueducto de 105 hectómetros en el agua para regar fincas agrícolas en Murcia, Almería y Alicante.

De hecho, López Miras ha avanzado que el Ejecutivo murciano seguirá plantando batalla, como ya ha hecho solicitando al Consejo de Estado que se pronuncie sobre el Plan del Tajo, con el objetivo de "conseguir un reparto equitativo de recursos naturales como el agua, para que no haya españoles de primera y de segunda". En ese sentido, también ha lanzado dos mensajes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara al Consejo de Ministros en el que se debe aprobar el Plan del Tajo.

El primero: "En la Región de Murcia no somos menos que nadie y seguiremos pidiendo lo que es justo". Y el segundo: "Somos un partido de Estado, capaz de tomar decisiones para todo un país sin fomentar el enfrentamiento entre personas o territorios, que es lo que prefiere Pedro Sánchez y el PSOE, unas regiones enfrentadas con otras, y ahí no me van a encontrar ni a mí ni al Partido Popular”.

Somos el partido de las personas, el que ofrece más y mejores oportunidades a los españoles.



El @ppopular es el único partido que apuesta por la moderación, la sensatez, la tolerancia y el diálogo para gobernar.



En la #RegióndeMurcia lo estamos haciendo y funciona.#EquipoPP pic.twitter.com/JCMuUxbkt5 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 14, 2023

Fernando López Miras se ha mostrado confiado, de cara al resultado de las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo en la Región de Murcia. "Iniciamos el año 2023 con la mayor ilusión y con un compromiso claro: gobernar", tal y como ha afirmado con vehemencia, antes de asegurar que "en mayo ganaremos".

El líder de los populares murcianos también ha afirmado que "dentro de un año, Alberto Núñez Feijóo estará en la Moncloa". A juicio de López Miras, el PP de Feijóo está marcado por la "moderación, la sensatez, la tolerancia y el diálogo", desmarcándolo de las políticas de Vox. "Nadie nos impondrá nunca lo que tenemos que hacer, ni un extremo ni otro, porque en el PP somos libres y lo seguiremos siendo".

López Miras defiende que el proyecto del PP en los comicios que se celebrarán en varias autonomías y en las generales, debe estar marcado por un discurso "sin estridencias" y "con lealtad a la Constitución", para llegar a los españoles que "no entienden que se deroguen delitos a la carta de los separatistas", a los que "les espanta la arrogancia de una secretaria de Estado que se mofa de la excarcelación de violadores" y que "no comprenden que se eliminen delitos para beneficiar a corruptos".

Sigue los temas que te interesan