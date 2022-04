López Miras alerta de una subida de la factura del agua en Murcia por culpa del Gobierno de Sánchez

Noticias relacionadas Murcia, Almería y Alicante en alerta por el recorte de 105 millones de metros cúbicos de agua al trasvase

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado una reunión con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, antes de que el próximo martes se reúna el Consejo del Agua para votar el nuevo Plan Hidrológico del Tajo que prevé una disminución en los envíos al Segura, cifrada en 105 hectómetros cúbicos anuales. Todo ello, con el objetivo de incrementar los caudales ecológicos en el Alto Tajo durante un periodo de cinco años.

"Me he dirigido a la ministra con la firme voluntad de trabajar en busca de una solución", tal y como avanza el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, a EL ESPAÑOL, sobre el encuentro que ha solicitado con Ribera, a la vista de la enorme inquietud que genera esta medida en los agricultores por la repercusión que tendrá en el Trasvase Tajo-Segura.

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo de cuenca dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha advertido de que los nuevos caudales ecológicos del Plan del Tajo conllevarán la pérdida de 12.000 hectáreas de cultivos, más de 5.000 empleos directos y unos 122 millones de euros anuales en valor de producción.

"He pedido una reunión en la que considero que también debería participar el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, cuyas aportaciones han de ser tenidas en cuenta a la hora de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas", según sostiene el dirigente autonómico. "También he solicitado que haya una revisión a fondo de los caudales ecológicos por un organismo público central que determine nuevamente las cifras que recoge el Plan del Tajo".

- Si los regantes retoman las movilizaciones, ¿el presidente del Gobierno de Murcia se colocará detrás de la pancarta?

- Fernando López Miras: El Gobierno autonómico estará donde siempre ha estado, al lado de la Región de Murcia, que es lo mismo que al lado del progreso y el desarrollo que genera el Trasvase Tajo-Segura y el sector primario. Es incomprensible que el Gobierno central siga empeñado en cerrar el Trasvase con las consecuencias catastróficas que tendría desde un punto de vista social, económico y ambiental.

Mi apoyo a las reivindicaciones va más allá de ponerse detrás de una pancarta: tanto en las calles como en los despachos, vamos a luchar por lo que es justo. Y si los murcianos me piden que esté con ellos en una manifestación, por supuesto que estaré. Ya lo he hecho en diferentes ocasiones, incluso cuando al frente del Ministerio había una persona de mi mismo partido [PP]. Para mí, la defensa de la Región de Murcia está por encima de los colores políticos.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, junto al presidente de Scrats, Lucas Jiménez, en la manifestación celebrada en Madrid, el 20 de marzo, por la situación del sector agrícola.

- ¿Qué medidas adoptará su Ejecutivo si el próximo martes se aprueba el aumento de los caudales ecológicos del Plan del Tajo?

- Fernando López Miras: Vamos a llegar hasta el final para luchar por nuestra tierra y nuestra gente. Hemos intentado la vía del diálogo por activa y por pasiva, pero cuando lo que rige en las decisiones del Gobierno central en materia hídrica no son los criterios científicos ni técnicos, sino los políticos, poco margen deja para la negociación. Por lo tanto, si lo que quieren es tenernos enfrente, nos van a tener. Nos oponemos absolutamente a esa hoja de ruta del Ministerio para cerrar el Trasvase Tajo-Segura y utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance.

Carta a la Moncloa sin respuesta

Las relaciones entre el Palacio de San Esteban y la Moncloa, en materia hídrica, no paran de tensarse durante esta legislatura. El jefe del Ejecutivo murciano ha recurrido a la ministra Teresa Ribera, a la vista de que no ha tenido 'feedback' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que a comienzos de abril, le envió una carta donde le expresaba "la preocupación" existente, entre los agricultores, por la reducción que contempla el nuevo Plan del Tajo del volumen de agua al Trasvase.

López Miras solicitó a Sánchez mantener "una reunión de manera urgente" para poder abordar esa cuestión, pero no ha obtenido respuesta a estas alturas. "Esto es un paso más en la hoja de ruta del Gobierno central para cerrar definitivamente el Trasvase Tajo-Segura, solo por criterios políticos y sin tener en consideración los gravísimos perjuicios de toda índole que acarrea esta decisión, no solo para la Región de Murcia, sino para todo el Levante español y, por extensión, para el conjunto de España", tal y como reflexiona el jefe del Ejecutivo murciano.

"Es algo absolutamente inaceptable e injustificable porque, además, ese recorte en las transferencias no será solo para el agua de riego sino también para la de abastecimiento de nuestros hogares, y recordemos que el agua del trasvase supone más del 40% del suministro de agua de boca en esta zona de España, donde pagamos el agua un 65% por encima de la media española", según apunta López Miras, antes de alertar de que el descenso de las aportaciones al Trasvase Tajo-Segura acarreará un incremento del coste del agua en los hogares.

"Con los planes del Gobierno central, aún tendríamos que pagar más por el agua para beber, lo que supone un factor más de desigualdad para la población de Murcia respecto del resto de españoles, además de un claro retroceso en la lucha contra la desertificación del sureste de España".

