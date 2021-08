Casado: "No hay nada que negociar sobre Ceuta y Melilla, son ciudades españolas y de la UE"

El Partido Popular no concibe que el Gobierno de España abra un diálogo sin límites con Marruecos para retomar la cordialidad en las relaciones bilatelerales con el país donde reina Mohamed VI, tras la tensión vivida con este vecino del sur durante la etapa de Arancha González Laya al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. A Pablo Casano no le gusta la nueva estrategia sin líneas rojas que ha iniciado el nuevo inquilino de esta cartera: José Manuel Albares.

"Hoy he leído que el ministro de Exteriores ha dicho que no hay líneas rojas en las conversaciones con Marruecos ni en lo relativo a Ceuta ni a Melilla y me gustaría preguntarle a Pedro Sánchez, para él, qué es no tener líneas rojas ni en el Sáhara ni en Ceuta y en Melilla", tal y como ha reflexionado el presidente del PP, Pablo Casado, a preguntas de EL ESPAÑOL en la visita que este lunes ha realizado a las Bodegas Juan Gil donde se produce la incomprable Denominación de Origen Jumilla.

"Para mí hay una línea roja desde hace cinco siglos: Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas con las que no hay nada que negociar en cuanto a soberanía e integridad territorial", ha subrayado el dirigente popular. "Ceuta y Melilla son territorio español y por tanto de la Unión Europea y la línea roja es que no se puede hablar de la soberanía como está planteando algún partido marroquí".

Casado ha defendido que en el posicionamiento del Gobierno de España con Marruecos no solo no se deben tocar cuestiones de soberanía e integridad territorial, sino que además en el tema del Sáhara hay que "cumplir con la resolución de Naciones Unidas". En esta línea, el presidente de los populares ha aprovechado la visita a las afamadas bodegas de la localidad murciana de la Comarca Altiplano para proponer que se recupere la figura del comisionado de Naciones Unidas en el Sáhara.

"Con el comisionado todo se podría dialogar en el entorno de las naciones aliadas", ha apostillado el popular Pablo Casado que durante la visita a Juan Gil ha estado acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, así como Ángel Gil y Miguel Gil propietarios de la conocida bodega.

