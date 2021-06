Miras deplora que Sánchez trate a los "separatistas catalanes" mejor que a los "agricultores murcianos"

Pedro Sánchez. El señor Sánchez. Presidente Sánchez. El Gobierno de Pedro Sánchez. O simplemente Sánchez a secas. Al jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, le han faltado sinónimos durante su intervención en el Debate del Estado de la Región para hacer hasta dieciséis alusiones directas contra la figura del presidente del Ejecutivo central.

Desde que comenzó la pandemia, el popular López Miras se ha mostrado como uno de los barones autonómicos del PP más críticos con la gestión de Pedro Sánchez y en la primera sesión del Debate del Estado de la Región no ha perdido la oportunidad de darle varios 'rejonazos políticos'. Algunos de ellos mataban dos pájaros de un tiro, al hacer paralelismos entre los indultos a los líderes del 'procés' y las últimas decisiones sobre el Trasvase Tajo-Segura, contrarias a los intereses de los regantes del Levante.

"Si la izquierda, si el Gobierno de izquierdas, si el Gobierno del señor Sánchez hubiera tenido el mismo trato, el mismo cuidado, si se hubiera tomado las mismas molestias, si le hubiera dedicado el mismo tiempo y las mismas atenciones a nuestros agricultores que a los independentistas catalanes, la realidad hoy sería otra", tal y como ha reflexionado López Miras en alusión a las dos últimas decisiones en torno al trasvase que perjudican a los productores levantinos.

La primera, reducir aportaciones cuando los embalses de cabecera estén en nivel 2, y la segunda, autorizar el nuevo Plan de Cuenca del Tajo para elevar su caudal ecológico. "Aquí el señor Sánchez sí que ha cumplido su palabra. Dijo en 2019 que acabaría con los trasvases. Lo dijo en Albacete y tuvo la complacencia, como siempre, de los socialistas de Murcia, que no han puesto la más mínima resistencia ante este atropello".

Lopez Miras ha aprovechado el atril de la Asamblea Regional para ofrecerse a impulsar desde Murcia, con el apoyo de todos los grupos políticos parlamentarios, "un consenso nacional en materia hídrica". Para ello ha tendido la mano el Ejecutivo central y a los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para sentarse en la misma mesa, con el objetivo de abordar la cuestión del agua, "y a no levantarnos hasta no lograr un pacto que a nadie perjudique".

El futuro del trasvase ha copado un capítulo importante de la intervención del presidente autonómico. En algunos momentos, con tono apocalíptico, "estamos hablando de supervivencia en la Región de Murcia", y en otros, con perfil de estadista: "Señores del PSOE, con la eliminación del Trasvase que ha iniciado el Gobierno del señor Sánchez, desaparece el 59% del sector agrícola y el 8,4% del empleo de la Región. Miles de familias a la calle, sin oportunidades. Estos no son datos del Gobierno regional, no. Son los de un reciente estudio realizado por el Colegio de Economistas, con la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena".

Pleno de la Asamblea antes de iniciarse el Debate del Estado de la Región. Asamblea Regional

El líder popular ha hecho mención hasta cuatro veces a los indultos a los responsables del 'procés' en Cataluña, empleando un tono que evidencia el nuevo discurso del PP para reunificar el espectro político de la centroderecha alrededor de sus siglas: "Las imágenes de la salida de la cárcel de los líderes independentistas me humillaron como español, pero como máximo representante del Estado en la Región de Murcia es mi obligación manifestarme y expresar mi absoluta repulsa y condena a la decisión del presidente del Gobierno y sus 22 ministros de conceder el indulto a quienes pretendieron –y siguen pretendiendo- romper nuestro país".

El tema de la financiación

El apartado económico de la alocución de Fernando López Miras también ha tenido en la diana a Pedro Sánchez. En primer lugar, en el reparto de fondos europeos que deben ayudar a las autonomías a salir de la crisis económica causada por el coronavirus, el presidente murciano ha criticado el "sectarismo" del Gobierno de España a la hora de abordar el reparto del dinero de Bruselas: "El presidente, Pedro Sánchez, sólo ha presentado su plan en aquellas comunidades que gobierna el PSOE. Les diré una cosa, en Murcia, estamos por encima de este su ninguneo".

Desde el atril ha subrayado cuál es el montante de fondos europeos que esperan recibir en el Palacio de San Esteban para reactivar la economía y el mercado laboral murciano: "Todo lo que sea recibir menos de 2.400 millones de euros será un nuevo maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez a la Región". El segundo epígrafe económico, y nueva rajada política de López Miras a Sánchez, se ha producido a cuenta del modelo de financiación autonómica en el que Murcia está infrafinanciada respecto a otros territorios, como Cantabria.

"Nadie puede ser un freno a nuestro desarrollo, mucho menos el Gobierno de España. Por eso, seguiremos reclamando la modificación inaplazable del sistema de financiación porque el actual es injusto, caduco y fomenta las desigualdades, pero no se modifica, algo que no es muy comprensible cuando el presidente Sánchez defiende con tanta vehemencia la concordia y afirma textualmente que: 'arreglar los problemas no tiene coste, sino que el coste es dejar las cosas como están'".

Desafío a la ley Celaá

Las fricciones entre el Palacio de San Esteban y la Moncloa se repetirán en el próximo curso en una cartera crucial: Educación. El jefe del Ejecutivo ha defendido la puesta en marcha del nuevo decreto de admisión en centros educativos y ha dejado entrever que en el inicio del próximo curso optará por una aplicación de mínimos de la ley Celaá al llevar a cabo una crítica durísima a esa norma:

"En las aulas se construye el porvenir de la sociedad, y esa sociedad debe ser la del esfuerzo, la superación, la libertad. Debe ser una sociedad que busque una mejor calidad educativa, es decir, lo contrario de lo que nos quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez. Por primera vez en la aprobación de una ley de educación no se han permitido comparecencias, no se ha querido escuchar a la comunidad educativa. Con la bien llamada Ley Celaá tratan de imponer un modelo claramente sesgado, un sistema ideológico, el modelo socialista".

López Miras ha reprochado que con la ley Celaá "no importa aprobar o suspender para pasar de curso; la Administración decide en qué centro estudiará cada alumno; se allana el camino para la supresión de los centros concertados; y se pretende acabar con los centros de Educación Especial".

Los anuncios de López Miras

La intervención del presidente murciano en el Debate del Estado de la Región, como era de esperar, también ha sido aprovechada para anunciar proyectos y actuaciones, tales como el inicio de la autocita para vacunarse contra el coronavirus en la franja de edad, de 12 a 29 años, a partir de agosto. En materia fiscal se pondrán en marcha bajadas de impuestos y para seguir impulsando la economía del sector hostelero se creará el bono experiencia turística Región de Murcia.

El citado bono subvencionará el cincuenta por ciento de cada reserva, hasta un máximo de 250 euros, entre octubre de 2021 y junio de 2022. Cualquier persona residente en España, se beneficiará de este descuento en las reservas que hagan para estancias de un mínimo de dos noches. Además, López Miras ha anunciado la creación de una unidad de vigilancia marítima integrada, "un 'big data' marino al servicio de personal técnico e investigador", y el Observatorio del Mar Menor.

"Creo que aquí también deberíamos tener una única voz para exigir ante el Gobierno de Sánchez, aquel que vino a Los Alcázares, al Mar Menor, con cinco ministros en campaña electoral, esto es muy importante, vino en campaña electoral, que haga algo. En este contexto, les anuncio que, ante la dejación de funciones del Gobierno central, el Gobierno de Murcia, en colaboración con los ayuntamientos, va a iniciar los trámites medioambientales para retirar fangos y lodos secos en las zonas del Mar Menor más afectadas, como Los Urrutias o Los Nietos".