Cuando podrás solicitar el abono especial de cercanías para viajar gratis en tren

A partir del próximo mes de septiembre será posible disfrutar de viajes gratis en tren gracias a un abono especial de cercanías. Renfe optará por la creación de un abono multiviaje especial con el que será posible, en el caso de los usuarios recurrentes, de hacer viajes de manera ilimitada entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

El pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros de España decidió aprobar la bonificación del 100% de abonos de viajes de cercanías, Rodalies y trenes de media distancia. Tras aprobarse la norma ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se indican los bonos de tren que serán subvencionados, en una medida que llegará para el fomento del transporte público colectivo. De esta manera, las reducciones del 50% ya introducidas en títulos multiviaje se incrementan.

De esta manera, en el periodo de tiempo mencionado, el Gobierno se encargará de la bonificación de los bonos de viaje de servicios de cercanías, Rodalies y trenes de media distancia que sean "declarados como obligación de servicio público por las administraciones competentes" para usuarios recurrentes.

Renfe crea un título multiviaje

Fruto de la medida adoptada por el Gobierno, Renfe procederá a la creación de un título multiviaje destinado a los servicios de los diferentes núcleos de cercanías y Rodalies incluidos, siendo de esta manera un abono especial que estará vigente desde el primer día de septiembre al último del presente año 2022.

De igual forma, se procederá a la creación de un título multiviaje para cada origen-destino de los servicios de trenes de media distancia que transiten por la red de ancho convencional y de ancho métrico y que sean considerados una obligación de servicio público por parte de las administraciones competentes.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se insiste en que el objetivo es fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, lo que contribuirá a reducir tanto la huella de carbono como la dependencia energética.

¿Cuándo se podrá solicitar el abono especial?

El Ministerio de Transportes ha indicado que este nuevo título multiviaje de cercanías y Rodalies será válido para viajes ilimitados entre las fechas determinadas. Sin embargo, se debe cumplir con una serie de requisitos, comenzando por el hecho de que tan solo será gratuito para quienes realicen 16 o más viajes durante el periodo de vigencia.

Para tener un control sobre el uso por parte de los usuarios, estos deberán abonar una fianza de 10 euros para la adquisición de este nuevo bono en el caso de ser usuario recurrente de Cercanías o Rodalies, mientras que en los trenes de media distancia habrá que depositar una fianza de 20 euros. Se trata de unas fianzas que serán devueltas a los usuarios cuando finalice el periodo de vigencia del bono, tras haber hecho la comprobación de lo recurrente que ha sido el usuario en el uso del mencionado abono.

De esta manera, a lo largo de los próximos cuatro meses, Renfe suspenderá la venta de sus títulos multiviaje y abonos habituales, y si se trata de un usuario no recurrente, tan solo se podrán comprar billetes de un solo viaje o de ida y vuelta al precio habitual.

El nuevo abono especial no tiene carácter retroactivo, razón por la que se encuentran excluidos de la promoción los billetes de ida y vuelta que se han adquirido previamente a la fecha de entrada en vigor de la norma, es decir, el pasado día 2 de agosto, para septiembre o los siguientes meses.

El nuevo abono especial se podrá adquirir a partir del 24 de agosto, siendo de carácter unipersonal.

Descuentos en los trenes de media distancia y servicios de tren Avant

La nueva medida beneficia también a los viajeros recurrentes de los trenes de media distancia, que son aquellos que conectan ciudades situadas a distancias de entre 60 y 300 kilómetros. Estos contarán con una subvención total, a diferencia de lo que ocurre con los servicios de tren Avant.

Estos últimos, que también han sido declarados como obligación de servicio público, disfrutarán de un descuento del 50% para usuarios recurrentes que hagan uso de algún título multiviaje Avant, independientemente de que sea el abono Tarjeta Plus 10-45, Tarjeta Plus 10 o la Tarjeta Plus, siempre durante el periodo fijado por el Gobierno.

Sobre aquellos bonos que han sido vendidos de manera previa y cuyos viajes sean disfrutados durante el periodo de vigencia de la nueva norma, cabrá la posibilidad de solicitar la devolución del 50% de cada viaje. Este descuento, si se trata de una familia numerosa o contar con otro tipo de beneficio, será acumulable.

Además de los mencionados, con el nuevo abono especial, se aplican descuentos del 50% en 13 de los trayectos de alta velocidad que no son declarados obligación de servicio público, y en viajes que no superan los 100 minutos de duración. De cara a esta categoría de trenes será creado el Abono AVE recurrente, válido para 10 viajes en ambos sentidos, y que, en este caso, permitirá ser utilizado hasta el 31 de enero del próximo año 2023.

De esta manera, a lo largo de los próximos meses se podrá disfrutar de abonos gratuitos en trenes de Cercanías, Rodalies y media distancia para todos aquellos que son recurrentes en sus viajes en este transporte público, que ahora cobrará aún mayor relevancia en nuestro país. De esta forma el Gobierno busca potenciar su uso.

Sigue los temas que te interesan