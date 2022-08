Del AVE al Cercanías: así serán los descuentos y abonos en los trenes de septiembre hasta finales de año

El Consejo de Ministros celebrado ayer por la tarde dio luz verde a un nuevo paquete de medidas en el ámbito del transporte. Este decreto incluye bonificaciones del 50% para determinados trayectos en AVE y Avant desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

Estos descuentos se suman a la gratuidad de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia anunciada hace semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del Estado de la Nación.

El objetivo es fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, lo que contribuirá a disminuir nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono.

Durante el Consejo de Ministros se detalló cómo serán los nuevos abonos y condiciones para poder acceder a estos descuentos. Y en este artículo vamos a intentar explicar todos los detalles en EL ESPAÑOL-Invertia.

¿Qué servicios serán totalmente gratis?

El decreto ley incluye la anunciada gratuidad de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. En este sentido, se creará un nuevo abono para esos cuatro meses y valdrá para cada núcleo geográfico con cercanías.

¿Cómo se adquiere el nuevo abono en Cercanías y Rodalies?

El título será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono recurrente de Cercanías o Rodalies, que se devolverá al finalizar el periodo de vigencia una vez se verifique la recurrencia por los medios de control previstos.

¿Y el de Media Distancia?

También se creará un título multiviaje especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. Se venderá un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia.

En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros que se devolverá después del 31 de diciembre también tras verificar la recurrencia por los medios de control previstos.

¿Qué rutas están incluidas en los recorridos de media distancia?

Barcelona Sants-Girona-Cerbere; A Coruña-Santiago-Vigo; Sevilla. Cádiz; Sevilla-Córdoba-Jaén; Valencia-Vinaroz-Tortosa; Valencia-Alicante-Murcia; Salamanca-Madrid; Madrid-Valladolid-Vitoria; y Madrid-Jaén.

¿Qué ahorro tendrá el usuario?

Un viajero que use el abono mensual para la ruta de media distancia convencional Badajoz-Mérida, que cuesta 153,2 euros al mes, se ahorrará 612,8 euros durante los cuatro meses de vigencia de la medida. Si el viajero usa actualmente el bono diez (31,8 euros por abono), el ahorro de cuatro meses en el Badajoz-Mérida es de 127,4 euros y podrá realizar trayectos ilimitados.

Otros ejemplos de trayectos de media distancia también recogen ahorros relevantes para los cuatro meses, como en el Sevilla-Cádiz, que alcanza los 1.300 euros de ahorro para el caso de un usuario de bono mensual, o los 700 euros de un usuario de bono mensual en el A Coruña-Santiago.

¿Cuándo se podrán adquirir los nuevos abonos?

Los nuevos abonos recurrentes se podrán adquirir a partir del 24 de agosto. Renfe suspenderá la venta de todos los títulos multiviaje y abonos habituales durante los próximos cuatro meses. Solo estarán disponibles para la venta los billetes de un solo viaje o de ida y vuelta con las tarifas habituales.

¿Qué pasará con los títulos de transportes de las CCAA?

El real decreto incluye la reducción del 30% para los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50%. Madrid y Andalucía ya han anunciado que aplicarán el 30% de reducción.

El Ministerio de Transportes asumirá el pago de la cantidad que los consorcios de transporte u otras entidades públicas que gestionan el transporte metropolitano abonan a Renfe por los viajes en Cercanías y Rodalies.

¿Qué trayectos en AVE serán bonificables al 50%?

Habrá nuevos abonos para usuarios habituales en servicios comerciales AVE con una bonificación del 50% durante cuatro meses para las siguientes rutas: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zamora; León-Segovia; Segovia-Zamora; y Palencia-Segovia.

¿Cómo se aplicará el descuento?

Para aplicar los descuentos del 50% se crea un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Así, estos bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente y utilizables hasta el 31 de enero de 2023. El descuento se aplicará sobre el precio establecido utilizando como base la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para el origen/destino seleccionado y categoría estándar.

¿Por qué no entran todos los trayectos de AVE?

Los trayectos escogidos son rutas de alta velocidad en las que no existe una ruta alternativa de Obligación de Servicio Público (OSP), ni tienen acuerdo marco para su realización y el tiempo de viaje es inferior a 100 minutos.

¿En qué consiste la bonificación de los trenes Avant?

Los servicios Avant OSP ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

¿Cuánto se ahorrará un viajero de Avant?

Tomando como ejemplo una Tarjeta plus 50, que incluye 50 viajes que cubrirían las idas y vueltas en los días laborables de un mes típico, en los cuatro meses de aplicación de la medida un usuario que viva en Valladolid y trabaje en Madrid y que utilice actualmente un bono de estas características al mes se verá beneficiado en más de 1.100 euros, al estar bonificado el 50% del coste mensual del abono que alcanza los 570 euros.

En un trayecto Madrid-Toledo, el ahorro en los cuatro meses alcanzaría los 500 euros, gracias al 50% de bonificación sobre el bono mensual que actualmente alcanza los 250 euros.

¿Cuándo comienza?

La medida comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de septiembre y estará en vigor hasta el 31 de diciembre.

¿Cuánto costará las bonificaciones a Renfe?

Se calcula que la medida costará 201 millones de euros para todos los servicios de OSP.

Además de la información que pueden leer en esta noticia, Renfe llevará a cabo dos campañas informativas para que todos los usuarios se enteren en todos los canales de comunicación de las condiciones de esta medida.

