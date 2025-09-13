Al menos 14 personas heridas en un bar de Vallecas por una explosión de causas desconocidas
El establecimiento afectado está situado en la calle Manuel Maroto y también ha dañado el edificio de viviendas colindante.
Un bar situado en el barrio de Vallecas, en la calle Manuel Maroto, ha explotado durante la tarde de este sábado. La detonación ha dejado al menos 14 heridos, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Servicio de Emergencias.
