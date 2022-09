Ayuso defiende que las jóvenes de 16 años aborten sin permiso paterno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno, tal y como propone la nueva ley del Aborto de Irene Montero.

En una entrevista en Ondacero, se ha salido de la línea marcada por el expresidente Mariano Rajoy que, cuando llegó a la Moncloa, modificó la ley del aborto, incluyendo la única premisa de que las jóvenes de 16 años no pudieran abortar si sus progenitores no lo permitían.

Ahora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha propuesto al Congreso de los Diputados una nueva redacción de la ley en la que, entre otras muchas cosas, se vuelve a permitir abortar sin consentimiento paterno.

La líder del PP regional ha argumentado que "no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado". Ayuso ha insistido en que, a su parecer, se debe informar al progenitor de la menor de 16 años, pero que su decisión "no sea vinculante".

"Creo que una mujer de 16 años necesita reflexionarlo y hablarlo con los suyos. Yo defiendo un aborto legal, seguro y poco frecuente", ha añadido.

Ayuso ha pedido, aun así, más medidas de concienciación para prevenir embarazos no deseados. Ella redactaría la norma de tal forma que el padre tuviera que ser notificado de que la menor se va a realizar un aborto, pero que su decisión no fuera vinculante.

Del mismo modo, ha criticado la "lista negra" de médicos objetores de conciencia. "Me parece insensato, igual que borrar del historial médico los abortos porque eso produce problemas médicos a largo plazo".

Luz y Gas

En otro orden de cosas, ha valorado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que 'copia' la propuesta de los populares de bajar el IVA del gas del 21% al 5%. La presidenta ha valorado positivamente que les haya "escuchado". "Ojalá lo haga cuanto antes y con más cosas", ha pedido.

La promesa de Sánchez va en la línea que lleva reiterando Díaz Ayuso desde hace ocho meses: bajar todos los impuestos y ser menos intervencionista. Por ejemplo, ha asegurado que el tope al gas se ha incrementado tras haberse intervenido por el Gobierno.

"Si no se hubiera intervenido el tope al gas, el precio de la luz estaría más bajo", ha defendido. También ha añadido que la intervención "dispara" el precio, "como pasó con el precio de la gasolina".

Desde el PP europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha avalado el tope al gas que ahora critica Ayuso. Al ser preguntada por esta cuestión, la líder del PP ha enfatizado que España va de "europeísta" cuando "le conviene" y usa "la baza de Europa" para "apagar la luz de los escaparates".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado a Sánchez no hablar con los ciudadanos como personas adultas y confesar que "vienen tiempos muy difíciles". "Son adultos y se involucran con las medidas que les pides, pero aplicar medidas con autoritarismo es de una nefasta gestión", ha apuntado.

Real Decreto

"Muchas de las medidas que consigue aprobar en el Congreso no lo hacen porque sus socios estén pensando en el bien común", ha criticado Ayuso, tras ser preguntada por los decretos que el Gobierno saca adelante día a día en el Congreso de los Diputados.

Ayuso ha acusado a Sánchez de pactar con el "mismísimo diablo" y "odiadores profesionales de España" para sacar los decretos adelante en el Congreso.

Tras una gira europea en la que Sánchez se ha posicionado como un líder de la UE, la presidenta ha criticado que el presidente está haciendo gala de unos proyectos que "ni incentivan el consumo, ni incentivan la economía".

Núñez Feijóo

La presidenta de los populares madrileños se reunió este miércoles con Alberto Núñez Feijóo para tratar el inicio del curso político y varios temas a tratar como los candidatos a los próximos comicios regionales de Madrid.

De esta forma, la presidenta ha dejado clara su buena relación con Génova. Algo que se había puesto en entredicho los últimos meses, pero que ella ha despejado confesando que decide con él los candidatos a la alcaldía del PP en Madrid.

Este acercamiento entre Génova y Sol lleva varios meses fraguándose y se ha dejado ver en medidas como las propuestas que Ayuso ha remitido al Gobierno en materia energética, que son prácticamente similares a las del PP nacional.

Covid

Ante las próximas manifestaciones sanitarias que se han convocado en Madrid, Ayuso ha reiterado que existe una gran falta de médico sin "reemplazos" ni "facultades de Medicina" que los formen.

La presidenta ha anunciado que, además de reabrirse los centros extrahospitalarios de urgencia, el Gobierno quiere "digitalizar el sistema de citación médica", ahondar en la reducción de listas de espera y "mejorar los salarios y los contratos de los profesionales".

