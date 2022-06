El PP abandona la rueda de prensa del Orgullo Madrid 2022: "La bandera LGTB se lleva dentro, no fuera"

Dos concejales del PP, José Fernández y Almudena Maíllo, han abandonado este martes la rueda de prensa del Orgullo Madrid 2022 cuando la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no haber colocado la bandera arcoíris en la fachada de Cibeles y afirmar que "no es el alcalde de todos".

"Nosotras somos la bandera. El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía", ha reprochado Uge Sangil. De forma inmediata, y tras estas palabras, el concejal de Centro y la delegada de Turismo han abandonado el Museo Thyssen, donde se celebraba la rueda de prensa.

"La bandera -LGTB- se lleva dentro, no fuera", ha sido la respuesta del concejal del PP ante los medios de comunicación y tras plantar a las asociaciones LGTBI+.

"Es un signo de LGTBfobia"

Ya antes de comenzar la rueda de prensa, la presidenta de FELGTB ha acusado al regidor de no querer representar a todos los madrileños al no colgar la bandera arcoíris en Cibeles tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas.

Sangil ha defendido que la bandera arcoíris "es la enseña de la diversidad, del arcoíris, de la ciudadanía, que acoge a toda la ciudadanía", por lo que no colocarla "es un signo de LGTBfobia porque es un alcalde que no respeta a la ciudadanía".

"Sectarismo"

Ante esto, la oposición ha acusado al Ayuntamiento de Almeida de "sectarismo" y han criticado que no ondee la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles, algo que sí permite la ley.

"El PP abandona la presentación del Orgullo Madrid 2022. El mayor evento de Madrid y uno de los más importantes de Europa. Sectarismo contra la diversidad de nuestra ciudad. Hoy como ayer: Almeida pon la bandera en Cibeles", ha escrito la concejal y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

El PP abandona la presentación de @MADOrgullo. El mayor evento de Madrid y uno de los más importantes de Europa. Sectarismo contra la diversidad de nuestra ciudad.

Hoy como ayer: Almeida pon la bandera en Cibeles. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) June 21, 2022

Boicot al Orgullo

Misma línea ha mantenido el presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, Eduardo Rubiño, que ha acusado al PP de tratar de "boicotear" el Orgullo "poniendo toda clase de problemas a la organización".

"El Orgullo es patrimonio de Madrid y merecemos un Ayuntamiento a la altura", ha opinado en redes, donde ha exigido a tanto a Almeida como a Begoña Villacís que coloque la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles. "Es el sectarismo frente al Orgullo y frente a un símbolo de la identidad de Madrid", ha añadido.

Están haciendo un ridículo estrepitoso: han tratando de boicotear el orgullo poniendo toda clase de problemas a la organización y ahora se marchan indignados y ofendidos. Les puede el sectarismo. El Orgullo es patrimonio de Madrid y merecemos un Ayuntamiento a la altura. https://t.co/ySiPBsQFX1 — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) June 21, 2022

"La bandera se lleva dentro"

A su salida, el concejal del PP José Fernández ha afirmado ante los medios mientras abandonada el acto que "la bandera se lleva dentro, no hay que llevarla fuera".

También ha defendido que Almeida es "alcalde de todos los madrileños, y como tal merece el respeto de todo el mundo, y el Orgullo no puede estar manipulado".

"En Madrid el Orgullo se celebra, Cibeles va a estar iluminado y la fuente también", ha añadido.

