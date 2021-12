Isabel Díaz Ayuso: "Quiero que los votantes de Vox se sientan representados en mi Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este martes que quiere que los ciudadanos afines a Vox se vean reflejados en su Gobierno. "Quiero que los votantes de Vox se sientan representados en mi Gobierno", ha dicho la presidenta, en referencia a algunas de las medidas que ha adoptado en la Comunidad.

En entrevista a esRadio, Díaz Ayuso ha destacado que cuenta "con una amplísima mayoría que nos permite gobernar con libertad" y que apenas necesita "la abstención de Vox", pero que intenta llegar a acuerdo con el partido de ultraderecha para que sus votantes "se sientan representados".

"Quiero que sus votantes se sientan representados en mi Gobierno. Por eso busco algunos acuerdos, como los presupuestos, la bajada de IRPF en 2022, la supresión de los impuestos propios, o el plan de natalidad en favor de la familia y la vida", ha señalado.

Sin embargo, la presidente de la Comunidad ha querido destacar también que "algunos de los debates de Vox generan ofensa", refiriéndose a las leyes LGTBI, que Vox ha intentado derogar y en cuya votación el PP se ha abstenido. "Es cierto que las leyes LGTBI nacieron mal, que se han llevado demasiado a la izquierda pero Vox no está ayudando", ha explicado. "No hay dos familias iguales, si los debates se simplifican no hacemos más que ofender".

No a los cierres

Sobre el avance de la pandemia, Díaz Ayuso ha reiterado que "el cierre por el cierre" no es la solución para frenar al coronavirus y ha incidido en que "los ciudadanos no pueden más". La presidenta madrileña ha criticado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del Gobierno, y ha insistido en que Madrid seguirá la misma estrategia

"Hemos sido los que hemos estado en todo momento liderando la situación sanitaria. Ahora intenta la izquierda y el Gobierno de Sánchez apropiarse de la misma. Hemos sido los que desde Madrid hemos ido directamente contra el virus y no contra la libertad de los ciudadanos y esa estrategia es la que hemos mantenido siempre. Creemos que es la mejor. A estas alturas no tiene sentido cambiarla, y mucho menos con ómicron", ha defendido.

Para Ayuso, lo que se está viendo es que "el Gobierno no tiene un plan, nunca lo ha tenido, no hay Ministerio de Sanidad, no hay nadie al volante". En este punto, ha puesto el foco en que cuando estaba el ministro Salvador Illa en la primera ola "dejo a Madrid la última arruinando innecesariamente a miles de familias sin motivos". "Después se inventaron una situación de la pandemia que no existía en septiembre y que era solamente para darle alas en su candidatura en Cataluña", ha declarado

La presidenta cree que lo que hacen es "de manera inmisericorde maltratando a la Comunidad de Madrid mediáticamente". "Cuando la situación de la pandemia va mal en otros rincones no pasa nada pero si es en Madrid ya están los medios de comunicación asustando, azuzando", ha sostenido.

Ayuso ha considerado que "el PSOE y sus socios de Podemos" han intentado "adueñarse de la bandera de Sanidad" intentado "a través de muchos centros de salud, de muchas campañas falsas en las redes y en sus medios afines, trasladar el que ellos eran los que protegían la salud" y desde Madrid eran "unos insensatos".

"¿Qué están haciendo ahora? Viendo que las clase media y las clases más vulnerables se están literalmente arruinando en España y que los cierres masivos que han trasladado las comunidades de izquierdas a sus ciudadanos han causado muchísimos destrozos económicos, viendo que los ciudadanos ya están hartos de que no les den soluciones y que únicamente el cierre por el cierre sea la única, muchas de ellas han dicho ahora nos toca hablar de la economía y ser nosotros los que nos oponemos a los cierres", ha señalado.

En este punto, ha subrayado que si no fuera "por la decisión inequívoca de la Comunidad de Madrid y firme en todo momento muchas comunidades llevarían otra vez los cierres". A su parecer, "los ciudadanos no aguantan más".

"Los ciudadanos están cumpliendo las normas, se están confinando, están con mascarillas, con vacunas... ¿Y todavía me hablan de volver a cerrar? No pienso desde luego olvidar lo que ha pasado aquí y es que nos han cerrado de manera masiva, que han ido contra la economía e insisto los ciudadanos no aguantan más", ha recalcado. Además, ha incidido en que "los cierres masivos no protegen del virus", y como ejemplo ha puesto que durante Filomena las cifras subieron en la región.

Por otra parte, ha avanzado que la mayoría de test de antígenos gratuitos ya están en las farmacias de la región pero "cien por cien seguro" se podrán recoger desde mañana. Lo están trasmitiendo así para que los ciudadanos no hagan "desplazamientos innecesarios".

Denuncia en Bruselas

Isabel Díaz Ayuso ha declarado también que llevará a Bruselas el reparto de los fondos Covid-19 por parte del Gobierno central ante la "falta de transparencia total". La dirigente madrileña ha criticado que no tienen información "al respecto" y que lo que está haciendo el Ejecutivo es "procurarse la Legislatura haciendo anuncios electorales con el dinero de todos".

En este sentido, Ayuso ha señalado que dará todas las "batallas" y que preguntará en Europa "si esto se hace así y si es normal", en referencia al procedimiento del reparto de estos fondos. La presidenta madrileña tiene previsto viajar a Bruselas a principios del próximo año.

